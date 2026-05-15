Socialpedagog till Vårbyskolan, Huddinge kommun
2026-05-15
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Vårby RO
Vårby RO består av tre skolor; Grindstuskolan F-3, Vårbackaskolan F-3 och Vårbyskolan 4-9. Skolorna har en rektor och tre biträdande rektorer och samarbetet mellan enheterna pågår på alla nivåer. Vårbyskolor ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. På Vårby skolor går ca 550 elever. Tjänsten kommer vara på Vårbyskolan där vi idag har ca 240 elever.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas!
Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!
Om arbetet
Vill du vara med och skapa en trygg, inkluderande och stödjande skolmiljö där varje elev får möjlighet att växa?
På Vårbyskolan söker vi nu en socialpedagog som med engagemang, omtanke och mod vill göra skillnad - varje dag.
Du bygger tillitsfulla relationer genom en tydlig, professionell vuxenroll och finns där eleverna är - i klassrummet, i korridorerna, vid övergångar och på rasterna. Genom din närvaro bidrar du till ökad trygghet, trivsel och studiero. Ditt arbete är både främjande och förebyggande. Du stärker gruppdynamik, förebygger konflikter och kränkningar och stöttar elever i sociala och psykosociala utmaningar. Genom samtal, mentorskap, organiserad rastverksamhet och riktade insatser bidrar du till att varje elev känner sig sedd, hörd och respekterad. Du arbetar situationsanpassat och medvetet för att öka jämställdheten, med förståelse för att flickor och pojkar kan uppleva otrygghet på olika sätt och i olika miljöer.
Du är en del av skolans trygghetsteam och ingår i elevhälsoteamet. I nära samverkan med skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer som socialtjänst och polis bidrar du till att skapa en helhet kring elevernas trygghet och utveckling.
Du er en förebild i vardagen och agerar i enlighet med Huddinge kommuns gemensamma värden och Vårby skolors vision: På Vårby skolor får alla elever utveckla sina kunskaper, oavsett förutsättningar. Vi står för kompetens, glädje, stolthet och framtidstro. Alla ska lyckas i Vårby skolor. Du ser kvalitet i undervisningen som en grund för likvärdigt lärande och delar vår övertygelse om att elevhälsa är hela skolans ansvar.
Vi söker dig som:
Är utbildad och certifierad socialpedagog.
Har tidigare flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom grundskolan.
Har erfarenhet av att vid behov vikariera som lärare.
Det är meriterande om du:
Har vidareutbildningar som är relevanta för uppdraget som socialpedagog.
Har erfarenhet av att dokumentera i ett elevhälsojournalsystem.
Har erfarenhet av att möta barn och ungdomar med utmanande beteende.
Har kunskap om NPF.
Har god digital kompetens, gärna med vana av att arbeta i G-Suite/Google Drive.
Har god förtrogenhet med skolans styrdokument.
Arbetet kräver flexibilitet, god samarbetsförmåga och ett starkt engagemang för varje elevs rätt till en trygg skolgång.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för ungdomars utveckling och en genuin tro på att alla elever kan lyckas - utifrån sina egna förutsättningar. Du har ett salutogent förhållningssätt och ser relationer som grunden för lärande. Genom att bygga förtroendefulla kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor bidrar du till en positiv och tillgänglig lärmiljö där varje individ får möjlighet att växa.
Du är en trygg och tydlig vuxen som är van att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar öppet och prestigelöst, och ser samverkan som en självklar del av uppdraget. Du är flexibel och förstår att det ibland krävs att man kliver utanför sin ordinarie roll för att stötta verksamheten - till exempel genom att arbeta i klass eller leda undervisning vid hög frånvaro. Du är nyfiken, initiativrik och har förmåga att anpassa ditt förhållningssätt efter situation och individ.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Vid frågor övriga om tjänsten, vänligen kontakta:
Biträdande rektor Vårbyskolan, Mikael Rehnstrand; mikael.rehnstrand@huddinge.se
Rektor Vårby RO, Lena Sjögren; lena.sjogren@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
