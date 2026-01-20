Socialpedagog till Tumba gymnasium - visstid, 75 -100 procent
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Tumba gymnasium är en gymnasieskola med en stark vision om att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö för alla elever.
Vår AST-verksamhet är en central del av detta arbete, där vi erbjuder en specialanpassad utbildning för elever med autismspektrumtillstånd. Vi arbetar i mindre grupper med hög personaltäthet och har fokus på struktur, tydlighet och individanpassat stöd. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är i detta fall att ta hand om elev som ibland kan vara utåtagerande varför det är viktigt att både arbeta lågaffektivt och kunna sätta gränser i fall det blir nödvändigt. Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog kommer du att vara en nyckelperson för att få en fungerande skolgång för eleven där den både når resultat och kan inkluderas med andra kamrater inom AST-stödet. Du arbetar nära eleven, lärarna och övriga specialpedagogiska resurser. Ditt huvudansvar är att ge socialt och emotionellt stöd till eleven för att den ska kunna nå sin fulla potential både akademiskt och socialt.
I din roll ingår bland annat att:
- Ge individuellt stöd till en elev med fokus på sociala färdigheter, strategier och struktur.
- Arbeta nära lärarna för att skapa en anpassad lärmiljö.
- Stötta eleven under raster, luncher och fritidsaktiviteter för att främja social inkludering.
- Samverka med vårdnadshavare och externa kontakter (exempelvis habilitering och BUP).
- Delta i och leda sociala aktiviteter och gruppövningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har en annan relevant högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Det är ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ungdomar med AST.
Vi ser att du är:
- Strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt.
- Relationsskapande och har en naturlig förmåga att bygga förtroende.
- Flexibel och lösningsfokuserad inför oförutsedda situationer.
- Tålmodig och empatisk, med ett genuint intresse för varje elevs unika behov.
- Samarbetsorienterad och trivs med att arbeta i ett team.
- Vågar agera om eleven skulle gå utanför vad som är acceptabelt när det gäller sin och andra elevers och personals säkerhet. Anställningsvillkor
HÖK. Visstitdsasntällning VT26. Tjänsten bör omfatta minst 75 procent, men 100 procent är också möjligt under vårterminen.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
