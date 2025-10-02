Socialpedagog till stödboende för våldsutsatta kvinnor i aktivt beroende
2025-10-02
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv.
Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Vill du ha ett jobb som gör skillnad på riktigt? Bli vår nya socialpedagog!
Har du utbildning och erfarenhet inom social omsorg och vill använda din kompetens där den verkligen behövs? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en trygg och erfaren socialpedagog som vill vara med och skapa förändring för kvinnor i aktivt missbruk och våldsutsatthet.
Hos oss får du ett arbete som både utmanar och utvecklar - och som gör skillnad varje dag. Som socialpedagog får du:
- Möjlighet att omsätta din kunskap i praktiken och bidra till verklig förändring för kvinnor med skadligt bruk i utsatthet.
- Ett stimulerande och socialt arbete i en dynamisk miljö där du får använda hela din kompetens.
- En arbetsplats där stöd och insatser vilar på evidensbaserad forskning och beprövad metodik - och där du får vara med och utveckla arbetssätt.
Om jobbet
Du ger daglig tillsyn och insatser utifrån kvinnornas individuella behov och förutsättningar. Du arbetar uppsökande, motiverande och stödjer kvinnor i deras strävan mot ett mer självständigt liv, samtidigt som du bidrar till att begränsa skadeverkan av missbruk. Arbetet utgår från individuella genomförandeplaner och innebär nära samverkan med interna och externa aktörer. Du ansvarar för dokumentation och är kontaktperson gentemot myndigheter. Du blir en del av ett kompetent team som arbetar med evidensbaserade metoder och ett normkritiskt förhållningssätt - tillsammans skapar vi en trygg miljö där kvinnors behov står i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att skapa en trygg, lugn och positiv atmosfär - både i arbetsgruppen och bland våra deltagare. Du är relationsskapande, inkännande och tydlig i din kommunikation. Du är trygg och stabil i din yrkesroll med stor vana av målgruppen och har lätt för att sätta gränser. Eftersom våra deltagares behov varierar, är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och har god självinsikt. Du trivs med att samarbeta, men är också självgående och tar egna initiativ. Du delar Stadsmissionens värdegrund och har ett genuint engagemang för genus- och jämställdhetsfrågor.
Vi söker vi dig som har:
- Avslutad yrkesutbildning som behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, funktionsvariationer och/eller våldsutsatthet.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Erfarenhet av journalföring/dokumentation
- B-körkort.
Meriterande:
- Kompetens inom ÅP (Återfallsprevention), ASI, MI utbildning, lösningfokuserat förhållningssätt och/eller lågaffektivt bemötande.
För att skapa en trygg miljö för våra kvinnor ser vi det som särskilt viktigt att den som arbetar hos oss har förståelse för kvinnornas utsatthet. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare som kan bidra till en miljö där våra klienter känner sig trygga och sedda. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
- Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
- Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag.
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
Stadsmissionen gör aktiva val kring var vi exponerar våra platsannonser och vilket stöd vi använder i rekryteringen. Vi köper inte tjänster eller annonsplats under pågående rekrytering - vänligen avstå från att kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Stadsmissionen
Läs gärna mer om oss på vår https://www.stadsmissionenost.se/.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Östergötlands Stadsmission Kontakt
Ida-Maria Söderfeldt 070-5188812
