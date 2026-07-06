Socialpedagog till Stadsmissionens Barn- och Ungdomsverksamhet i Linköping
Östergötlands Stadsmission / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2026-07-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östergötlands Stadsmission i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
På Stadsmissionen möter vi människor i utsatta livssituationer – varje dag. Nu söker vi dig som vill vara med och göra verklig skillnad.
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv? Hos oss på Stadsmissionens enhet Barn och Unga i Linköping får du som socialpedagog chansen att vara en positiv kraft för barn, unga och unga vuxna. Du kommer att arbeta med ungas personliga utveckling, meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungas egen organisering . Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med meningsfulla uppgifter, engagerade kollegor och en välkomnande klimat. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle!
Din roll hos oss
Som socialpedagog arbetar du med målet att främja målgruppens personliga utveckling, skapa positiva anknytningar, erbjuda meningsfull fritid och möjligheter till arbete eller sysselsättning. Du är både med och skapar mötesplatser för gemenskap och ungdomsorganisering samt arbetar med individuell coachning mot för att stärka skyddsfaktorer. Du ansvarar för samordning och genomförande av olika insatser inom våra verksamheter, coachande samtal och leder unga ledare och volontärer. Du arbetar i grupp och med individuella deltagarprocesser från genomförandeplan och aktiviteter till förändringsarbete och utvärdering.
Vem är du?
Du är en person som med lätthet skapar kontakt, bygger förtroende och formar hållbara relationer oavsett människors bakgrund eller livssituation. Din kommunikativa förmåga och sociala närvaro gör att du snabbt etablerar allianser och trygghet i mötet med unga. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ser möjligheter där andra ser hinder. Med ett starkt driv och en flexibel inställning tar du dig an utmaningar, både självständigt och i nära samarbete med kollegor, volontärer och externa aktörer. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med reflektion och utveckling, och du delar Stadsmissionens värdegrund där varje människa har rätt till respekt, delaktighet och en meningsfull framtid.
Vi söker dig som har:
Utbildning på yrkeshögskola såsom socialpedagog eller stödpedagog.
Erfarenhet av att arbeta med unga i social problematik och utsatta livssituationer.
Erfarenhet av motiverande/coachande samtal för att uppnå uppsatta mål.
B-körkort.
Det är meriterande om du har språk- och kulturkompetens för att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi lägger stor vikt vid den personliga matchningen.
Bra att veta
Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstid: 37 timmar/vecka, dagtid samt vissa kvällar och helger.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Rekrytering sker löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi avböjer därför erbjudanden om annonsering eller rekryteringstjänster kopplade till pågående processer.
Om Stadsmissionen
Alla som vi på Stadsmissionen möter bär på en berättelse. Det kan handla om att sakna en trygg plats att sova på, att inte få pengarna att räcka till eller att vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna – varje dag, året om. Hos oss blir en del av en organisation där engagemang, mod och omtanke märks i vardagen.
Vi vill att du ska må bra och utvecklas hos oss. Därför erbjuder vi trygga villkor genom kollektivavtal, extra förmånliga ledigheter och friskvårdsbidrag, nära ledarskap och en arbetsmiljö med stort kollegialt stöd. Hos oss får du använda din kompetens fullt ut – och samtidigt vara med och göra verklig skillnad i människors liv. Läs gärna mer om oss på vår hemsida
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östergötlands Stadsmission
, https://www.stadsmissionenost.se/om-oss/lediga-jobb
Ågatan 3 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östergötlands Stadsmission Jobbnummer
9992938