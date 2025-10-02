Socialpedagog till specialpedagogisk verksamhet på Tyresö gymnasium
Vad vi gör och vill
Tyresö gymnasium är inne i en spännande period där mycket händer och utvecklas.
Nu i höst har vi till exempel återstartat det samhällsvetenskapliga och det ekonomiska programmet med gott söktryck. I övrigt har skolan yrkesprogram (frisör-, stylist-, fordons-, elteknik-, eldata-, försäljning och service- samt vårdprogrammet). På Tyresö gymnasium finns också en specialpedagogisk verksamhet på el- och energiprogrammet med inriktning dator - och kommunikationsteknik som riktar sig till elever med en NPF-diagnos. Skolan har även det anpassade gymnasiet med tre program. Tyresö gymnasium har många engagerade lärare och upplevs som lugn och trygg av både lärare och elever.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi söker nu en utbildad socialpedagog till vår specialpedagogiska verksamhet på el- och energiprogrammet med inriktning dator - och kommunikationsteknik, en verksamhet som riktar sig till elever med en NPF-diagnos. Du kommer att arbeta elevnära i undervisningen både i och utanför klassrummet och kommer blir en viktig del av verksamheten då du stöttar eleverna i deras kunskapsinhämtning samt sociala utveckling. Tjänsten innefattar även mentorskap för ca 40 elever där du kommer att stötta dem i sina studier och hålla i kontakten mellan hem och skola. Du är också kontaktperson för externa kontakter.
Vem är du?
Du behöver ha en utbildning som socialpedagog och vi önskar att du har erfarenhet av att arbeta inom skola med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Tjänsten kräver att du har en god förmåga att se elevernas behov utifrån olika perspektiv, samt att du kan hitta lösningar för dessa behov som passar varje enskild elev. Då tjänsten innebär mycket kontakt med elever och vårdnadshavare samt övrig skolpersonal behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Du behöver ha stor kunskap i att möta människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta innebär att du behöver ha en stor empatisk förmåga, samt vara duktig på att bygga goda relationer. Du behöver även ha en god kommunikativ förmåga och behålla ditt lugn i stressade situationer.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 16/10. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor Helene Mogefors, helene.mogefors@tyreso.se
, tel: 073-688 70 06
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
