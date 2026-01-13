Socialpedagog till Malmö Magistratsgymnasium
2026-01-13
Malmö Magistratsgymnasium söker en socialpedagog med stort engagemang för elevers lärande, välmående och sociala utveckling. Malmö Magistratsgymnasium är en liten skola som öppnade höstterminen 2025 och tar emot elever som läser individuellt alternativ (IMA) eller yrkesintroduktion (IMY), samt har ett fåtal platser för elever på andra gymnasieskolor som tillfälligt behöver omplaceras.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog bidrar du till en helhetssyn där samhälle, grupp och individ samverkar. Du arbetar med skolans värdegrund och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
Hos oss kommer du att arbeta med elever både individuellt och i grupp. Fokus ligger på att möta eleverna där de befinner sig och stödja och motivera dem. Tillsammans med lärare och andra kollegor på skolan utformar och utvecklar ni skolans lärmiljö för att det ska bli en trygg och stimulerande verksamhet som bidrar till elevernas lärande och utveckling. KvalifikationerKvalifikationer
• En för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning omfattande minst två års heltidsstudier (120hp eller tvåårig yrkesutbildning)
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• God insikt i skolans mål och kvalitetsarbete
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom gymnasiets introduktionsprogram eller grundskolans särskilda undervisningsgrupper (7-9)
• Utbildning i motiverande samtal
• God vana att samarbeta med andra myndigheter och externa aktörer
• Erfarenhet av att leda ungdomsverksamhet eller engagemang inom föreningsliv
• Erfarenhet och kunskap av att arbeta drogförebyggande
Som person är du relationsinriktad, har ett gott bemötande och förmågan att vägleda elever i sociala kontakter. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och anpassat utifrån situation och mottagare. Vidare är det viktigt att du är pedagogisk och bra på att samarbeta. Du behöver även vara flexibel då schema och stödbehov kan ändras under året.
Om arbetsplatsen
Malmö Magistratsgymnasium är en mindre skolenhet i centrala Malmö för elever som läser individuellt alternativ (IMA) eller yrkesintroduktion (IMY). Ett fåtal platser kommer även finnas för elever från andra gymnasieskolor som tillfälligt behöver en annan placering. På Malmö Magistratsgymnasium står den enskilda eleven i centrum, och stor vikt läggs vid att bidra till framtidstro, självständighet och motivation. Lärandemiljön skapas utifrån en helhetssyn på både lärande och elevens personliga utveckling och skolans kultur bygger på ett respektfullt bemötande, stödjande lärandemiljöer och höga förväntningar. Skolans mål är att eleverna ska kunna fortsätta sina studier eller komma ut på arbetsmarknaden, och medarbetare bestående av olika professioner arbetar tillsammans för att ge varje elev de bästa förutsättningarna för framtiden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Johanna Lindqvist johanna.lindqvist@malmo.se 0768-574 446 Jobbnummer
