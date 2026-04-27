Socialpedagog till Lindholmens gymnasieområde
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Beskrivning
På Lindholmens gymnasieområde studerar drygt 4000 elever från Bräckegymnasiet, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium och Polhemsgymnasiet. Här erbjuds introduktionsprogram, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi söker nu socialpedagoger till två tjänster på gymnasieområde Lindholmen för att utveckla ett områdesövergripande trygghetsarbete.Dina arbetsuppgifter
Hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö för alla elever, oavsett skoltillhörighet. Du har en central samverkansroll och kommer tillsammans med en nära kollega att arbeta både strategiskt och på golvet med elevernas sociala och personliga utveckling. Du utgår från vårt gemensamma skolbibliotek som har en central position både geografiskt och socialt på Lindholmens gymnasieområde. Du är en synlig och närvarande vuxen som arbetar proaktivt och uppsökande på områdets gemensamma ytor, men även på skolorna i samarbete med respektive skolas elevhälsoteam och skolvärdar.
Arbetet innebär att du:
Arbetar aktivt och målinriktat med att förebygga och hantera kränkningar, konflikter och problematisk frånvaro, såväl i den dagliga verksamheten som på en övergripande och systematisk nivå.
Bygger goda och förtroendefulla relationer med eleverna för att förebygga ohälsa och snabbt fånga upp tidiga signaler på riskbeteenden.
Ger individ- och gruppstöd till elever vid sociala och studierelaterade utmaningar.
Kommunicerar och samverkar med skolornas elevhälsoteam.
Bidrar i skolornas värdegrunds- och likabehandlingsarbete.
Ingår tillsammans med kuratorerna i arbetsgrupp för SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid).
Startar upp och leder ett nätverk bestående av skolvärdar och elevkoordinatorer från skolorna på området som ett led i att utveckla trygghetsarbetet.
Samverkar med skolbibliotekets personal i syfte att stärka ett demokratiskt förhållningssätt och gemenskap mellan eleverna.
Initierar och leder aktiviteter i skolbiblioteket kopplat till värdegrundsfrågor.
Samverkar professionellt med relevanta externa aktörer och myndigheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna, med fördel från skolmiljö eller fältarbete. Du behöver ha god förmåga att skapa relationer, kommunicera tydligt och samarbeta med olika professioner.
Vi ser att du är modig, flexibel och har en naturlig förmåga att snabbt anpassa ditt arbetssätt efter olika elevgruppers behov. Du har ett genuint engagemang för unga människors situation, intressen och världar. Du är trygg i din professionella roll och känner dig bekväm med att leda kollegor.
Du ser möjligheter framför hinder i situationer där arbetssätt och förutsättningar inte alltid är givna. Du är en trygg och ansvarstagande person som trivs i rollen som gränsgångare. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ inom ditt uppdrags ramar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fariba Farahani, Vision fariba.farahani@educ.goteborg.se Jobbnummer
9876698