Socialpedagog till Glömstaskolans högstadium, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Glömstaskolan 3 / Behandlingsassistentjobb / Huddinge Visa alla behandlingsassistentjobb i Huddinge
2025-11-17
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om GlömstaskolanGlömstaskolan är en kommunal grundskola från förskoleklass till åk 9, belägen i det natursköna Glömsta i Huddinges sydvästra del.
Skolan har modern arkitektur och en unik skolgård, cirka 700 elever med upptagningsområde Glömsta/Vista/Kästa/Visättra och Flemingsberg.
Skolledningen består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.
Skolan har stark elevhälsa och satsning på undervisningen i kärnämnena med ökad lärartäthet som möjliggör mindre, flexibla undervisningsgrupper. Det finns även förberedelseklass för nyanlända elever och särskilda grupper för elever med behov av stöd.
Fritidsverksamhet erbjuds för F-3, därefter Öppen fritidsklubb för 4-6.
Våra styrkor är behöriga lärare, fulltalig elevhälsa, väl utvecklad rastverksamhet och moderna lokaler. Personalgruppen vill förbättra gemensamma strukturer för ökad samsyn.http://grundskolor.huddinge.se/glomstaskolan
Om arbetet
Vill du skapa en trygg, inkluderande och stödjande skolmiljö där varje elev får växa?
Vi söker nu en socialpedagog som med engagemang, omtanke och mod gör skillnad varje dag. Du är en närvarande vuxen och viktig förebild i klassrummet, korridorer, övergångar och på rasterna, vilket bidrar till trygghet, trivsel och studiero.
Ditt arbete är främjande och förebyggande: du stärker gruppdynamik, förebygger konflikter och stöttar elever i sociala och psykosociala utmaningar. Genom samtal, rastverksamhet och riktade insatser ser du till att varje elev känner sig sedd och respekterad. Du arbetar situationsanpassat och medvetet för ökad jämställdhet. Du ingår i högstadiets trygghetsteam och elevhälsoteamet. I samverkan med skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer skapar du helhet kring elevernas trygghet och utveckling. Arbetet kräver flexibilitet, god samarbetsförmåga och starkt engagemang.
Som medarbetare i Huddinge kommun är du del av ett sammanhang där värdena driv, omtanke, mod och mångfald genomsyrar allt. Du är professionell, engagerad och ansvarstagande, bidrar till respektfull och utvecklande arbetsmiljö, och är förebild i hur vi skapar verksamhet med kvalitet, hållbarhet och fokus på barn och unga.
Om dig
Du har engagemang för ungdomars utveckling och tro på att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Med ett salutogent förhållningssätt bygger du relationer som grund för lärande. Genom förtroendefulla kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor bidrar du till en positiv och tillgänglig lärmiljö där varje individ får växa.
Du är trygg, tydlig och van att arbeta självständigt och i team. Du samarbetar, kommunicerar öppet och prestigelöst, och ser samverkan som självklar. Du är flexibel och kan gå utanför ordinarie roll vid behov, exempelvis arbeta i klass eller leda undervisning vid hög frånvaro. Du är nyfiken, initiativrik och anpassar ditt förhållningssätt efter situation och individ. Du agerar i enlighet med Huddinge kommuns värden: driv, omtanke, mod och mångfald. Du ser kvalitet i undervisningen som grund för likvärdigt lärande och delar övertygelsen att elevhälsa är hela skolans ansvar.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning som socialpedagog.
• Flerårig erfarenhet av arbete i grundskolan.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God digital kompetens, gärna med vana av att arbeta i G-Suite/Google Drive.
• Erfarenhet av att vikariera som lärare vid behov, och är trygg i att leda undervisning.
Meriterande är:
• Tidigare erfarenhet av arbete i skolans trygghetsteam.
• Erfarenhet av att planera, leda och utveckla rastverksamhet med goda resultat.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Bitr. rektor åk 7-9 Ana Ristic Lundqvist; ana.ristic-lundqvist@huddinge.se
(mailto:ana.ristic-lundqvist@huddinge.se
)
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
