Socialpedagog till enheten förebyggande och insatser, vuxen
2025-10-01
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Tjänsten ingår i Enheten förebyggande och insatser, vuxen som består av öppenvård och öppenvårdsmottagning för skadligt bruk och beroende, boendestöd, återhämtningscenter samt integration.
Vill du vara med och utveckla vårt team som ska arbeta med personer som befinner sig i ett skadligt bruk och/eller beroende? Enheten förebyggande och insatser, vuxen söker en socialpedagog.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som socialpedagog är till stor del självständigt där du möter personer som har ett skadligt bruk eller beroende. En viktig del av arbetet är att samarbeta med kollegor, både
socialsekreterare och andra kollegor inom öppenvården. I arbetet ingår att erbjuda rådgivning och
konsultation inom området samt att samverka med andra samhällsaktörer.
Du arbetar med individens behov i fokus och som hemmet som bas. Du är samordnaren mellan individen, arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, regionen, kriminalvården etc. Du arbetar i hemmet för att skapa struktur i livssituationen. I tjänsten ingår även att hålla information om skadligt bruk och beroende till interna och externa verksamheter. Du arbetar både på uppdrag av socialsekreterare och på råd och service.
För att skapa arbetsglädje och god kvalitet i arbetet samt en bra arbetsmiljö arbetar du tillsammans med kollegor som har en bred kompetens och som gärna hjälper varandra. Vi är engagerade och ser det som en självklarhet att arbeta med den enskildes behov i fokus.
Ditt team arbetar med personer som har upplevt våld och eller har skadligt bruk och beroende. Vi arbetar också med anhöriga. Detta innebär att ditt uppdrag kan komma att innehålla ovanstående.
För att vara tillgänglig utifrån behovet förväntas du kunna arbeta kvällar och helger.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, beteendevetare eller har annan relevant utbildning för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med våld i nära relationer tidigare.
Som socialpedagog behöver du vara flexibel och tycka om att möta nya människor med olika bakgrund. Du behöver kunna arbeta självständigt och känna dig bekväm med att organisera och strukturera. Du behöver ha social kompetens och vara empatisk och tydlig i ditt uttryck. För att trivas i rollen som behöver du vara trygg i dig själv och ha god samarbetsförmåga. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, vara driven och utvecklingsorienterad. För oss är det viktigt med ett gott samarbetet med andra enheter på socialkontoret samt med externa samarbetspartners därför ska du kunna verka för ett gott samarbete både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser med fördel att du har erfarenhet av målgruppen.
Vi erbjuder:
• En stark gruppkänsla med kollegor.
• Betald semester från första anställningsåret.
• Gratis inträde till kommunens simhallar.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och
verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och
ungdomar.
Körkort är ett krav.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
