Socialpedagog till åk 7-9 Önnestad skola
Kristianstads kommun / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-03-18
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
På Önnestad skola F-9 finns gedigen kompetens med hög behörighet i lärarlagen, goda relationer mellan såväl elever, hemmen som personal. Önnestad skola erbjuder dig en arbetsplats med god stämning, där det är hjälpsamt klimat och högt i tak. Den familjära känslan som en mindre skola kan erbjuda hittar du här!
Kom till oss och gör skillnad för våra elever! Vi ser fram emot din ansökan.
Din roll hos oss
Som socialpedagog arbetar du med praktiskt stöd till elever och vårdnadshavare. Du uppmärksammar vilka elever som är i behov av stöd och insatser och stödjer elever i så väl sociala situationer som i undervisningssituationer under hela skoldagen i och utanför klassrummet och strävar efter att skapa rätt förutsättningar för en trygg skolmiljö. Du skapar goda relationer med både elever och vårdnadshavare och arbetar med motiverande samtal med eleverna och rådgivande och uppföljande samtal med vårdnadshavare. Du planerar och genomför aktiviteter både för enskilda elever eller i grupp utifrån elevers behov, med syfte att främja trygghet och studiero. Att stötta elever till närvaro och minska ströfrånvaro, ingår i arbetsuppgifterna liksom att du arbetar förebyggande, utreder och följer upp kränkningar.
Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal på skolan och elevhälsoteamet. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. I samråd med elevhälsoteamet kan du bistå i kontakt med myndigheter och externa instanser som exempelvis arbete- och välfärdsförvaltningen, barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatrin samt vid behov göra hembesök för att fånga upp elever som inte kommer till skolan. Arbetet kan vara både fysiskt ansträngande och psykiskt påfrestande.
Du kommer i huvudsak att arbeta med åk 7-9, samt ha ett nära samarbete med annan socialpedagog och kurator på skolan. Du kommer vara del av ett arbetslag på högstadiet samt delta i andra arbetsgrupper gällande trygghet och studiero. Som socialpedagog hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg skolmiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Vem söker vi?
Du som söker har socialpedagogisk examen på minst kandidatnivå (180hp/120p) eller tvåårig socialpedagogisk utbildning på folkhögskola/yrkeshögskola alternativt examen/godkänt från motsvarande utbildning från högskola/universitet/yrkeshögskola som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande. Utbildning i ART- aggression replacement training och MI - motiverande samtal är meriterande.
Vi vill att du har minst ett års erfarenhet från arbete med barn och unga. Har du dessutom minst ett års erfarenhet av arbete som socialpedagog alternativt minst ett års erfarenhet av arbete inom skola är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av täta kontakter med vårdnadshavare. Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en fördel.
Du har förmåga att välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som skolan arbetar med. Vi vill att du har förmåga att självständigt och i samarbete med andra agera för barns och elevers bästa, vilket du gör med respekt och öppenhet för olika människors livssituation och livsval. Du har kännedom om arbete med inkludering samt social delaktighet. God förmåga att dokumentera och kommunicera på svenska i tal och skrift krävs för rollen. Du är lyhörd i samspel med olika målgrupper och möter dessa på ett balanserat, lågaffektivt och respektfullt sätt. Du behöver också god förmåga att vägleda eleverna utifrån elevernas erfarenheter och förutsättningar.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Terese Gustafsson 044-13 41 17 Jobbnummer
9804707