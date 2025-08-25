Socialpedagog/stödassistent OOF barnboende med särskild service
2025-08-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
OOF barnboende med särskild service
Vill du göra skillnad - på riktigt?
Hos oss inom omsorgen arbetar vi för att skapa en meningsfull vardag för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
Vi stöttar och uppmuntrar våra brukare så att de kan leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt - med trygghet, glädje och gemenskap som ledstjärnor.
Vi driver flera verksamheter för barn och ungdomar, bland annat korttidsboende, korttidstillsyn, ungdomsboende och boende med särskild service för barn.
Just nu söker vi tre engagerade socialpedagoger/stödassistenter/boendeassistenter till vårt boende med särskild service för barn i Visby.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som medarbetare blir du en viktig del i barnens vardag. Här möter du barn med neuropsykiatriska, intellektuella och fysiska funktionsvariationer - i en varm, hemlik miljö. Du arbetar utifrån beslut enligt LSS och har nära samarbete med andra viktiga personer i barnens liv.
En vanlig arbetsdag kan innebära att stötta vid måltider och morgonrutiner, se till att barnen kommer till skolan, ta emot när de kommer hem och ge omvårdnad, till exempel hygien och dusch. Du skapar och deltar i aktiviteter som inspirerar, utvecklar och ger glädje och är en trygg förebild och en stabil närvaro
Arbetstiderna är varierade - dag, kväll, sovande natt och helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som har yrkeshögskoleutbildning till socialpedagog.
Som stödassistent har du gymnasieutbildning inom vård och omsorg, barn och fritid och/eller som personlig assistent, gärna med inriktning mot socialt arbete.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom omsorg om personer med intellektuell funktionsnedsättning, gärna med barn eller ungdomar. Det är även meriterande om du har erfarenhet av pedagogiska arbetsmetoder, utmanande beteende, lågaffektivt bemötande, teckenkommunikation och bildstöd samt har kunskap om LSS, SoL och barnkonventionen.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med barn och ungdomar och som ser varje barns unika behov. Du känner dig trygg både i att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor, och bidrar med värme, omtanke och stabilitet i vardagen.
För att trivas hos oss tror vi att du är flexibel, lösningsfokuserad och har gott om tålamod. Du är trygg i dig själv och möter barnen med ett lugnt och professionellt bemötande. Din positiva och serviceinriktade inställning gör att du gärna hittar kreativa sätt att planera och genomföra aktiviteter som stimulerar barnens utveckling utifrån deras behov och önskemål.
Eftersom arbetet kan innebära både lyft och lekfulla aktiviteter krävs att du har god fysisk kondition och trivs med att vara aktiv - oavsett om det är ute i friska luften eller inomhus.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Kontakt
Cecilia Fichera Svärdelid, enhetschef 0498-268995
