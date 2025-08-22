Socialpedagog sökes till Lindholmens tekniska gymnasium
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stötta framtidens ungdomar på vägen ut i vuxenlivet?
På Lindholmens tekniska gymnasium möts cirka 1100 elever och ett stort antal engagerade medarbetare i moderna lokaler utrustade med teknik i framkant. Här erbjuds både yrkesprogram, högskoleförberedande program och vuxenutbildning med teknisk inriktning. Vår ambition är att fostra inte bara framtidens tekniker, utan även framtidens medmänniskor unga vuxna med kompetens, ansvarskänsla och förmåga att samarbeta i en föränderlig värld.
Som socialpedagog hos oss blir du en nyckelperson i skolans arbete med att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö för alla elever, oavsett program. Du arbetar nära elevhälsan, skolledning, lärare och annan personal för att stödja elevernas sociala och personliga utveckling och för att främja deras möjligheter att nå sina mål.
I din roll är du en synlig och närvarande vuxen som arbetar uppsökande i skolans olika miljöer i korridorer, klassrum, verkstäder och på raster. Du bygger förtroendefulla relationer och fångar upp tidiga signaler för att kunna arbeta förebyggande. Arbetet innebär bland annat att:
• Stötta elever, både enskilt och i grupp, i sociala och studierelaterade utmaningar.
• Riktade insatser kopplat till identifierade elevgrupper utifrån behov.
• Planera och genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen mellan elever från
olika program.
• Ansvara för, stötta skolans elevdemokratiska organisationer.
• Vara en drivande kraft i värdegrunds- och likabehandlingsarbetet.
• Delta aktivt i arbetet mot kränkningar, konflikter och frånvaro.
• Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.
• Bidra till att utveckla skolans lärandemiljöer med ett inkluderande och
lösningsfokuserat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som socialpedagog eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna gärna i skolmiljö. Du behöver ha god förmåga att skapa relationer, kommunicera tydligt och samarbeta med olika professioner. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med olika bakgrunder och förutsättningar, inklusive NPF-diagnoser.
Vi värdesätter att du är flexibel, lösningsinriktad och trygg i din yrkesroll. Du ser möjligheter snarare än hinder, och du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt utifrån olika program och elevgrupper.
Du behöver vara en trygg och ansvarstagande person som trivs i en dynamisk miljö. Du har förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ inom ramen för ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Hansson anna.hansson@educ.goteborg.se 0707-389045 Jobbnummer
9472123