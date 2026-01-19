Socialpedagog mot åk. 4 till Djupadalsskolan
2026-01-19
Ref: 20260109 Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Djupadalsskolan!
Ditt uppdrag innefattar att vara aktiv i elevgrupper i åk 4 under skoldagen. Du stödjer och motiverar elever, både på grupp- och individnivå. I samverkan med lärare i arbetslaget och andra medarbetare på skolan utformar och utvecklar du skolans lärmiljö i syfte att skapa en trygg och stimulerande verksamhet som bidrar till elevernas lärande och utveckling. Du arbetar efter skolans värdegrund.Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning till socialpedagog på antingen folkhögskole-/yrkeshögskole-/kvalificerad yrkesutbildning eller högskolenivå. Erfarenhet av arbete med barn, gärna i skola samt arbete som socialpedagog eller motsvarande uppdrag ses som meriterande. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och har kunskap i att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Kunskap om förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd. Du hittar strategier för att nå varje elev och är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Vi ser fram emot att träffa dig och att du skall bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Djupadalsskolan är en F-6 skola med ca 570 elever. Vår målsättning är att vara varje elevs bästa skola genom att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Djupadalsskolan är en skola med målmedvetna och studiemotiverade elever, driven och kunnig personal vilket visar sig i de goda resultat som eleverna når. Djupadalsskolans om- och tillbyggnad stod klar för inflyttning ht 2021 med lokaler som är anpassade efter vår verksamhet. Skolan är belägen i ett härligt grönt område med parker inpå knuten. På Djupadalsskolan arbetar vi åk f-3 i åldershomogena arbetslag om tre klasser per årskurs, åk 4-6 arbetar på samma sätt men har ett åldersblandat fritidshem. I arbetslagen ingår grundskollärare, grundskollärare FTH samt resursperson som tillsammans ansvarar för skoldagen genom undervisning och samverkan samt fritidshemstiden på respektive avdelning.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2026-06-17
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Vision
Marie Löfgren marie.lofgren@malmo.se 073-3816755 Jobbnummer
9692436