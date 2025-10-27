Socialpedagog/beteendevetare till Åkraskolan
Vi söker nu en socialpedagog/beteendevetare med placering inom rektorsområdet Åkraskolan. Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarsfullt uppdrag där du får möjlighet att bidra till våra elevers utveckling.
Om arbetsplatsen
Vi är en mångkulturell F-6 skola i Sala med ca 475 elever och ca 65 personal.
Skolan är nybyggd och ligger i centrala Sala vilket gör att du lätt kan ta dig till oss med både bil och kollektivtrafik.
Som socialpedagog/beteendevetare på vår skola arbetar du nära både kurator och skolledning. Du och tre kollegor ingår i ett eget arbetslag. Du arbetar med enskilda elever och med värdegrundsarbete i klasser och grupper. Ditt arbete styrs av de behov vi ser hos våra elever.
Vi fokuserar på våra elevers utveckling där vi gemensamt tar ansvar för alla våra elevers måluppfyllelse. Vår arbetsplats kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog/beteendevetare eller har likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer. En KBTutbildning är meriterande.
För oss är det viktigt att du har en positiv syn på uppdraget, en god samarbetsförmåga och ser möjligheter i att arbeta på en mångkulturell skola. Att du arbetar målinriktat och har en god struktur i arbetet är en viktig del i ditt uppdrag. Du strävar alltid efter att utveckla både dig själv och den miljö som du arbetar i tillsammans med ditt arbetslag och övrig personal. Du arbetar medvetet för att alla elever ska känna sig delaktiga, trygga och nå uppsatta mål. Vi ser att du har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt samt att du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift. Vi ser helst att du har erfarenhet från arbete i skola F - 6.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst, heltid 100%
Tillträde enl ök
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol- fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-30
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vänligen bifoga din examen/legitimation i ansökan.
Rekrytering sker löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kontakta
Rektor Eva Larsson, tfn. 0224-74 80 31, eva.larsson@sala.se
Bitr. rektor Katarina Kym 0224 - 74 80 46, katarina.kym@sala.se
Sveriges Lärare, 0224-74 70 93, 070-249 93 49
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
