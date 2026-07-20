Socialpedagog/Behandlingspedagog sökes till Ängbyvägen HVB
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Knivsta Visa alla behandlingsassistentjobb i Knivsta
2026-07-20
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Om Viljan Ängbyvägen HVB
Viljan Ängbyvägen HVB är beläget i Knivsta, Upplands län. Verksamheten arbetar med flickor 13-21 år med NPF, psykisk ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Verksamheten har rullande schema vilket innebär arbete på dagar, kvällar och helger med sovande jour.
Om rollen som behandlingspedagog
Kontaktmannaskap (Övergripande ansvar för planering, dokumentation, riskbedömning måluppfyllese, kartläggning, behandling, rapportering och samordning för klienten.)
Genomförande insatser för samtliga placerade klienter (genomföra dagliga insatser)
Efterfölja rutiner och vara delaktig i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete genom att delta i revision och uppdatering. Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Du är alliansskapande och har god förmåga att motivera ungdomar i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du bemöter alltid individen med respekt för dennes integritet och förmåga att utvecklas.
Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorg och behandlingsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog
Eller minst 180 HP relevant utbildning inom socialt arbete, psykologi eller beteendevetenskap.
B-körkort
Utdrag ur misstanke-och belastningsregistret
Meriterande:
KBT-inriktad erfarenhet
Färdighetsträning
Arbetserfarenhet av målgruppen, specifikt NPF.
MI-utbildning
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog/Behandlingspedagog
Anställningsform: Tillsvidare, Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dag/Kväll/Helg. Sovande jour.
Tillträde: Enligt ök. Tidigast 1/11
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-11-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Cornelia Roudette, Verksamhetschef. Cornelia.roudette@viljan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082045-2108162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Ängbyvägen 9 (visa karta
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741 30 KNIVSTA Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
10007527