Socialförvaltningen söker två skolsocionomer till vårt skolsociala team
2025-12-19
Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Med det som grund fortsätter vi utveckla socialtjänstens arbete med att förebygga och tidigt stödja barn och unga med skolfrånvaro. I ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan arbetar vi nu för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna till en bra skolgång och goda uppväxtvillkor.
Vårt skolsociala team startades 2024 och har på kort tid nått mycket goda resultat. Nu utökar vi därför teamet till åtta medarbetare! Är du vår nya kollega?
Det skolsociala teamet är tvärprofessionellt och består av socionomer, specialpedagog samt psykolog med skolbakgrund. Teamets uppdrag är att arbeta både konsultativt och operativt i syfte att minska skolfrånvaro bland elever i Järfällas grundskolor.
Skolsocionomerna är anställda inom Socialförvaltningens Preventionsenhet men har sin arbetsplats i utbildningsförvaltningens lokaler, för att teamet ska vara samlokaliserat. Skolsociala teamet har två gruppledare, en från varje förvaltning, som har det arbetsledande ansvaret. Preventionsenheten består av 35 medarbetare som arbetar med förebyggande insatser som föräldraskapsstöd, familjerådgivning, fältarbete, Tidigt stöd - SSPF och samordning av våldspreventiva program, ANDTS-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som skolsocionom är att arbeta med elever i grundskolan med upprepad eller långvarig skolfrånvaro. Insatsen är en del av socialförvaltningens insatser utan individuell behovsprövning och är därför inte en biståndsbedömd insats. Som skolsocionom jobbar du med insatser för barnet/ungdomen och dennes vårdnadshavare. Ditt uppdrag är att skapa relation, bryta isolering, stärka funktionsförmåga i vardagen och säkerställa rätt stöd till familjen. Du gör hembesök och följer med till skolan och aktiviteter vid behov. Du arbetar nära de kollegor i teamet vars huvudsakliga arbetsuppgift är att ge skolpersonalen stöd i arbetet med att identifiera och utforma åtgärder som ökar närvaro och främjar elevens utveckling och lärande i skolan. Vid behov av biståndsprövad insats samarbetar du med socialtjänstens myndighetsutövande enheter.
I uppdraget ingår att initiera samverkan och leda nätverksmöten och tjänstemannamöten samt delta i SIP-möten. Det skolsociala teamet bidrar även till det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla former för uppföljning, utvärdering och utveckling av teamets arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för barn och unga. Du drivs av att arbeta med utveckling och är van att arbeta i team mot uppsatta mål och visioner. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter i den ofta komplexa och utmanande situation som målgruppen befinner sig i. För att lyckas i rollen så är du trygg och stabil i dig själv. Du har en hög professionalitet i mötet med barn, unga och deras vårdnadshavare. Vidare är du självgående i din roll, tar ansvar och initiativ för att så lyckosamt som möjligt driva dina processer framåt och mot uppsatta mål. Du har även lätt att anpassa dig efter förändrade omständigheter. Du har en god förmåga att skapa relationer och lyckosamma samarbeten med olika professioner och målgrupper. Vidare är du uthållig, ser till helheten och tar beslut utifrån verksamhetens och målgruppens bästa.
Kravprofil:
• Socionomexamen
• Dokumenterad erfarenhet av motiverande, rådgivande och stödjande arbete med barn och unga
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens verksamhetsområde barn och unga samt kunskap om aktuell lagstiftning och socialtjänstens uppdrag
• Körkort
Det är meriterande om du har:
• kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har hög skolfrånvaro
• erfarenhet av arbete i tvärprofessionella team och samverkan med andra myndigheter
• god kunskap om autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• erfarenhet av psykosocialt arbete riktat till barn och unga
• utbildning i evidensbaserade behandlingsmetoder ritade till målgruppen barn och unga
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, personliga förmågor och färdigheter samt motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Provanställning kan komma att tillämpas
Ersättning
