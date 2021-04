Socialförvaltningen söker fysioterapeut till Kommunrehab - Melleruds kommun - Sjukgymnastjobb i Mellerud

Melleruds kommun / Sjukgymnastjobb / Mellerud2021-04-12Socialförvaltningen består av tre sektorer, vård och omsorg, stöd och service samt individ och familjeomsorg. Vi söker nu en medarbetare till Kommunrehab som är en av enheterna inom sektor Vård och omsorg. Tillsammans med andra enheter ansvarar vi för insatser enligt HSL till personer i eget boende, särskilda boendeformer och Stöd och service. Kommunrehab består av fyra arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter, en hjälpmedelstekniker.Vem är du?Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut där vi ser det meriterande om du tidigare arbetat inom området. Vi förutsätter att du har god kunskap om lagar och rättspraxis utifrån din specifika roll. Du är en god kommunikatör som verkar nära verksamheten tillsammans med dina kollegor. Då arbetet innehåller en stor del dokumentation och administration, kommer det naturligt för dig att utrycka dig både i tal och skrift. Som person förutsätter vi att du är trygg och empatisk. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort för manuell växellåda erfordras.ArbetsuppgifterDu kommer att utifrån din yrkeskompetens bedöma förflyttnings- och funktionsförmåga samt utföra insatser som träning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Att instruera, handleda och utbilda övrig personal inom rehabilitering ingår som en självklar del i ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kommun och är van vid att jobba med hjälpmedel. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, biståndshandläggare och enhetschef.Vad kan vi erbjuda dig?Enheten genomgår just nu en positiv period av förändring, vi ligger i startgroparna för flytt till nya fräscha lokaler under året. Med en konstruktiv och positiv hållning finns utrymme för dig att vara med och forma vardagen för dig och dina kollegor. I en mindre kommun är avstånden mellan enheterna mindre och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar.Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag, samt möjlighet att växla in semesterdagstillägget till fler semesterdagar. Vid anställning på denna tjänst finns möjlighet att få ersättning för eventuella flyttkostnader till Melleruds kommun, läs vidare på mellerud.se.Varmt välkommen med din ansökan via e-post till socialnamnden@mellerud.se . Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, tillsättning av tjänst kan ske under rekryteringsperioden.Kontakt; Ann-Charlotte Östlind, Enhetschef, 0530-18338Facklig representant; Gunilla Andersson, Fysioterapeuterna, 0530-183492021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-16Melleruds kommunStorgatan 1146480 Mellerud5686512