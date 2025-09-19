Socialförvaltningen söker en placeringssamordnare
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-09-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon! Vill du vara med och skapa dessa förutsättningar får stadens invånare? Välkommen med din ansökan idag! Du är viktigt!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, första linjen och boende.
Utöver dessa huvudområden finns olika stödfunktioner. Placeringsgruppen, där den utlysta tjänsten ingår, är en del av staben och kvalitetsenheten. Inom enheten finns bland annat nämnd-,utskott- och förvaltningssekreterare, jurister, IT-resurser, utredare, verksamhetscontroller, teamledare och en chef.
Placeringsgruppen är en grupp av tre placeringssamordnare som hanterar köp av extern vård för barn och vuxna oavsett vårdform. Syftet är att säkerställa trygg och säker vård till rätt pris och kvalitet för den enskilde. Inköp av vårdtjänster sker i huvudsak via ramavtal och till viss del genom direktupphandling. Vid inköp av vårdtjänster ska förvaltningen matcha lämplig tjänst till den enskildes vård- eller stödbehov, följa lagen om offentlig upphandling samt att upprätta avtal och följa upp att avtal följs. Placeringssamordnarna har ett nära samarbete med förvaltningens ekonomienhet.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som placeringssamordnare innebär i huvudsak att:
• Ge myndigheten stöd och service som rör inköp av vårdtjänster
• Efter myndighetens bedömning av den enskildes vård- och stödbehov, matcha lämplig vårdtjänst via avrop från ramavtal
• Direktupphandla vårdtjänster när lämplig vårdtjänst inte finns inom ramavtal
• Upprätta och administrera avtal med externa vårdgivare
• Tolka avtalsvillkor och följa upp att avtal med externa vårdgivare efterlevs
• Delta i upphandling och förvalta egna ramavtal
• Delta i förvaltningens och stadens arbete med att utveckla tillvägagångssätt för att upptäcka och förhindra välfärdsbrottslighet
• Förvalta rutiner för inköp och avtalshantering vid externa vårdtjänster
• Bevaka relevant forskning och kunskapsutveckling inom området
• Samverka med myndigheten för fortsatta utveckling av kvalitet vid matchning och uppföljning av externa vårdtjänster
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Det finns utrymme att arbeta på distans, men uppdraget utförs huvudsakligen på arbetsplatsen eftersom du är en viktig länk både för uppdraget och för arbetsgruppen. Tjänsten är förlagd dagtid, flextid finns. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd bjuds du på frukt och kaffe och får ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du som söker är intresserad av att arbeta med övergripande kvalitets- och avtalsfrågor som syftar till ökad nytta för den enskilde. Det är viktigt att du trivs med att bygga kunskap löpande som du delar med dig av.
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot offentlig förvaltning, till exempel statsvetare, socionom, jurist, ekonom.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom socialtjänsten eller annan relevant offentlig verksamhet. Har du erfarenhet av avtalshantering, upphandlingar, kontroll av leverantörers ekonomiska förhållanden och/eller kvalitetsarbete är det meriterande. Nuvarande placeringssamordnare är socionomer, med bakgrund i myndighetsövning för barn och unga. Det är en fördel om du har en annan bakgrund för att bredda den samlade kompetensen i gruppen.
Du har i övrigt mycket goda kunskaper i det svenska språket och är van vid att uttrycka dig i tal och skrift. Du är serviceinriktad, pedagogisk, har integritet och en god samarbetsförmåga.
Du strukturerar det dagliga arbetet på egen hand men kan också planera om utifrån olika prioriteringar. Du förväntas ha en hög tillgänglighet för att ge stöd och service till handläggare och chefer i myndigheten. Du trivs med att arbeta i grupp och ser arbetsuppgifterna som ett gemensamt uppdrag snarare än individuella processer.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Löpande urval sker till tjänsten. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan nu. Intervjuer kommer att ske vid två tillfällen, varav ett innehåller ett arbetsprov. Under intervjuerna kommer du att träffa teamledare, placeringssamordnare och chef.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Vision (Facklig organisation) exp@vision-helsingborg.se 0730-64 69 10 Jobbnummer
9517243