Socialförvaltningen söker en nämndsekreterare med utredningsuppdrag
Arboga Kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Arboga Visa alla administratörsjobb i Arboga
2025-08-07
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arboga Kommun, Socialförvaltningen i Arboga
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett kvalificerat, varierat och spännande uppdrag där du både arbetar nära den politiska organisationen och bidrar med analys och utveckling inom socialtjänsten? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Socialförvaltningen i Arboga befinner sig i ett betydande förändrings- och utvecklingsarbete för att möta de utmaningar och möjligheter som följer ett samhälle i ständig förändring. Vi formar nu om tjänsten som nämndsekreterare till att även innefatta ett utredande uppdrag där du har stora möjligheter att vara med och påverka innehållet och utformningen av uppdraget.
Förvaltningen består av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, verksamheten för funktionsstöd, arbete- och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorgen samt central administration. Tillsammans är vi 550 medarbetare.
Som nämndsekreterare med utredningsuppdrag ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som leds av socialchef.
Om rollen
I denna tjänst får du en nyckelroll i att stödja nämndens arbete samtidigt som du bidrar med utredningar och analyser som stärker verksamhetens kvalitet och utveckling.
Som nämndsekreterare har du en central roll i den demokratiska beslutsprocessen. Du samordnar nämndens arbete och är ett kvalificerat stöd till både tjänstepersoner och förtroendevalda. Ditt uppdrag är att säkerställa en rättssäker, strukturerad och effektiv ärende- och beslutsprocess. Du ansvarar bland annat för att samordna nämndens ärendehantering, skriva protokoll och kvalitetssäkra beslutsunderlag.
Som utredare arbetar du med att ta fram beslutsunderlag, genomföra analyser, följa upp verksamhetsdata och nyckeltal och bidrar till utvecklingsarbetet inom socialförvaltningens alla verksamhetsområden. Som utredare kommer du ansvara för målstyrning och internkontroll samt ingå i kommunövergripande arbetsgrupper.
För att lyckas i rollen krävs att du har mycket god administrativ förmåga och kommunikativa färdigheter. Du har en stark förmåga att hantera detaljer och hålla ordning och skapa struktur samt god förståelse för kommunens styrning och regelverk. Kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighetsprincipen och andra relevanta lagar är en förutsättning. Du besitter hög digital kompetens, inklusive erfarenhet av verksamhetssystem, dokumenthantering, statistikverktyg och digitala samarbetsplattformarPubliceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
Vi söker dig med adekvat högskoleutbildning som är relevant för tjänsten, till exempel offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik eller annat som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Du bör ha kunskap om aktuella verksamhetsområden inom socialtjänsten och dess lagstiftning samt erfarenhet från liknande arbete i en politiskt styrd organisation och kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt.
Vi ser gärna att du har kunskap om och förståelse för den kommunala beslutsprocessen och tidigare erfarenhet av att arbeta i digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem.
Utöver din kommunikativa färdighet har du goda kunskaper i det svenska språket som gör att du besitter stor förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift.
Som person är du serviceinriktad, prestigelös, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du har ett driv, gillar utveckling och räds inte utmaningar. För dig är det viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar för din uppgift samt själv strukturera, prioritera och driva ditt arbete både enskilt och i samverkan med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsutveckling.
• Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och kvalitet.
• Ett engagerat arbetsklimat med kompetenta kollegor.
• Flexibla arbetssätt och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Arbetstider och omfattning
Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Ersättning
Månadslön och individuell lönesättning tillämpas.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-08-31.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi framtidens socialtjänst!
Vi undanbeder oss kontakt från annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Liselott Gerdsdorff 0589-870 55 Jobbnummer
9448933