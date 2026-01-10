Socialförvaltningen i Åstorp söker en utvecklingsledare!
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 500 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Socialförvaltningen består av individ och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen har 350 tillsvidareanställda medarbetare.
Förvaltningen har det yttersta ansvaret för att invånarna i Åstorp får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Vi arbetar med uppdraget att stödja människor till bättre livsvillkor och ökad självständighet.
Vi har påbörjat Socialförvaltningen 2.0, en förbättringsresa med fokus på kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap, med syfte att höja kvaliteten i alla våra verksamheter och att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete med möjligheter till egen utveckling.Publiceringsdatum2026-01-10Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare hos oss har du en nyckelroll i att driva, samordna och processleda verksamhetsutveckling. Du är ett nära stöd till förvaltningsledning i arbetet med att uppnå våra mål.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med:
* Verksamhetsstyrning som ett stöd för att nå våra mål; nämndsmål, ekonomimål, kvalitetsmål och arbetsmiljömål.
* Leda och samordna förvaltningens omställning till ny socialtjänstlag.
* Leda arbetet för att öka förvaltningens förmåga att bedriva verksamhet i kris och krig.
Rollen representerar förvaltningen i tre kommunövergripande grupper; hållbarhet, digitalisering och analys. Rollen är också processledare för vårt lokala vård- och omsorgscollege samt för Yrkesresan. Förvaltningens övergripande samverkan med utbildningsförvaltningen samordnas av utvecklingsledarna i båda förvaltningarna.
I rollen ingår det att omvärldsbevaka, sammanfatta och ta fram underlag som rutiner, remissvar och skrivelser. Du ingår i en arbetsgrupp med MAS och SAS, direkt underställd förvaltningschef.
Utvecklingsledaren är ofta i nämnd och i förvaltningsledning som föredragande. Fokusområdena för rollen ändras efter behov, tex kommer arbetsuppgifter kopplat till nya socialtjänstlagen samt kris och krig att implementeras i verksamheterna efterhand.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant kunskapsområde, gärna samhällsvetenskapligt.
* Har erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling.
* Har goda kunskaper om kvalitetsarbete inom socialtjänst.
* Är analytisk och kan bearbeta och analysera data, exempelvis resultat från mätningar av kommunal socialtjänst.
Meriterande är kunskap om lagstiftning inom socialförvaltningens uppdrag, samt utbildning inom process- eller projektledning.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Du är engagerad och handlingskraftig, med en förmåga att leda dig själv. Du är flexibel i ditt arbetssätt, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och lösningsorienterat arbetsklimat. Din attityd och ditt engagemang kommer vara avgörande i vårt val av kandidat.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete med möjligheter till egen utveckling. Vi har en engagerad ledning som ger stort ansvar och handlingsutrymme. Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Vår arbetsplats är rökfri.
Ansökan och process
Intervjuer är planerade till förmiddagen den 9 februari. Arbetsprov och personlighetstest kan komma att användas i rekryteringen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Ersättning
