Socialförvaltningen i Åstorp söker en projektledare för omställning!
2025-10-24
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 500 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Socialförvaltningen består av individ och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen har 350 tillsvidareanställda medarbetare.
Förvaltningen har det yttersta ansvaret för att invånarna i Åstorp får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Vi arbetar med uppdraget att stödja människor till bättre livsvillkor och ökad självständighet.
Vi har påbörjat Socialförvaltningen 2.0, en förbättringsresa med fokus på kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap, med syfte att höja kvaliteten i alla våra verksamheter och att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete med möjligheter till egen utveckling.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vi söker en projektledare för omställningsarbeten i förvaltningen. Fokus kommer vara omställning till ny socialtjänstlag och den verksamhets- och kvalitetsuveckling som ny lagstiftning innebär. Förvaltningen har en beslutad omställningsplan för ny socialtjänstlag som projektledaren kommer att verkställa och utgå ifrån.
I rollen som projektledare ansvarar du för planering, organisation, budget- och tidsuppföljning samt att leda och motivera projektorganisationen för att säkerställa att projektet lyckas. Projektledaren jobbar nära och genom våra tre verksamhetschefer och vår avdelningschef i omställningen nya SoL.
* Planera, organisera och leda såsom sätta upp mål, skapa tidsplaner och definiera aktiviteter för att projektet ska lyckas.
* Samordna och samarbeta genom att samordna olika uppdrag och arbeta nära med olika yrkesgrupper och verksamheter, inklusive samverkan med andra förvaltningar och samhälle.
* Ansvara för resultat genom att projektet når sina mål, både vad gäller tid, kvalitet och budget.
* Leda och motivera projektorganisation och intressenter.
* Utvärdera och rapportera genom att följa upp projektets framsteg, utvärdera resultat och rapportera om både aktiviteter och budget.
* Bidra med rådgivning, kunskapsspridning, samverkan och erfarenhetsutbyte.
* Sammanställa och föredra beslutsunderlag i nämnd.
* Omvärldsbevaka och leda verksamhetsutveckling kopplat till ny lagstiftning inom socialtjänsten.
Projektledaren kommer att ingå i en kvalitetsstab, leda en styrgrupp för omställning samt rapportera till förvaltningschef.Kvalifikationer
Du är en trygg och tydlig person som trivs med att arbeta i omställning. Vi söker dig som är självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och skicklig på att kommunicera både muntligt och skriftligt. En god analytisk förmåga är en nödvändighet för att lyckas i rollen. Omställningen handlar mycket om nya arbetssätt och beteenden så kännedom om detta är viktigt för att bli framgångsrik i arbetet.
Krav för tjänsten:
* Socionomexamen eller akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
* Goda kunskaper om socialtjänstens uppdrag och nya socialtjänstlagen
* Erfarenhet av att driva projekt och utveckla processer
Meriterande:
* Dokumenterad utbildning i projektledning
* Flerårig erfarenhet av att leda och stödja chefer i organisationsutveckling, kvalitetsarbete och förändring
* Erfarenhet från flera verksamhetsområden inom socialtjänst såsom myndighetsutövning och verkställighet
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Du är engagerad och handlingskraftig med en förmåga att leda dig själv. Din attityd och ditt engagemang kommer vara avgörande i vårt val av kandidat.
ÖVRIGT
Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Intervjuer är planerade till eftermiddagen den 24/11. Avsätt gärna eftermiddagen detta datum. Arbetsprov och personlighetstest kan komma att användas i rekryteringen.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivare Åstorps kommun
Arbetsplats
Åstorps kommun, Socialförvaltningen
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Felicia Mellgren Sandkvist 042-640 30
