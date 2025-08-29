Socialchef till Nordmalings kommun - Din möjlighet att göra skillnad
Nordmalings kommun är en plats nära havet, städer, naturen och varandra. Här arbetar vi efter vår vision 2031 för att skapa en hållbar och inkluderande framtid. Sektor omsorg är central i denna vision, med över 300 dedikerade medarbetare inom äldreomsorg, funktionshinderstöd, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, köksverksamhet och bemanningsenhet.
Sen årsskiftet 2024-25 samarbetar vi med Bjurholms kommun för myndighetsutövning, vilket gör detta till en tid av förändring och spännande utvecklingsmöjligheter.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med och forma framtidens omsorg? Nordmalings kommun söker en engagerad och strategisk socialchef som vill leda och utveckla vår största sektor - sektor omsorg. Om du trivs i en dynamisk miljö där du kan arbeta både strategiskt och nära verksamheten, då är detta möjligheten för dig!Arbetsuppgifter
Som socialchef ansvarar du för att leda och utveckla sektor omsorg med fokus på hög kvalitet i vård och stöd. Dina arbetsuppgifter inkluderar strategisk planering, dialog och samarbete i politiska sammanhang, ledarskap och coaching av chefsteamet, samt budget- och resursoptimering. Du kommer att arbeta för att främja en inkluderande och hållbar arbetsmiljö och säkerställa att vi ständigt strävar efter förbättring. Som socialchef rapporterar du direkt till kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp, där du har en betydande roll i att forma vår gemensamma framtid.Profil
Vi söker dig med en relevant akademisk utbildning och erfarenhet eller insikter inom socialtjänstens område, gärna vård och omsorg. För att lyckas i rollen tror vi att du är bekant med aktuell lagstiftning och har erfarenhet av att leda andra chefer i en politiskt styrd organisation. Din förståelse för budget och måluppfyllnad är avgörande för att nå önskvärda resultat.
Meriterande är kunskap inom förändringsledning, erfarenhet av organisationsutveckling och förmåga att bygga starka team. Du är en naturlig ledare som är mål- och resultatorienterad, med förmåga att skapa långvariga relationer. Kännetecknade för ditt ledarskap är närhet, tillitsbaserat och kommunikativt, och vidare är du strategisk i ditt tänkande.
Har du dessutom lite humor och uppskattar samarbete, stabilitet och ärlighet, är du personen vi söker!Så ansöker du
Om denna beskrivning passar in på dig och du är redo att göra en skillnad i Nordmalings kommun, tveka inte att ansöka. Tillsammans skapar vi en framtid där omsorg och utveckling går hand i hand.
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Malin Tengman via tfn: 073 - 351 27 28. Ansök senast den 21 september via www.clockworkpersonal.se.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
