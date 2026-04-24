Socialarbetare till Räddningsmissionen Frukostcafé
2026-04-24
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som sedan början av 50-talet bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund genom ett 30-tal olika verksamheter. Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför. Där alla människor kan leva ett värdigt liv. Nu söker vi dig som vill jobba som socialarbetare på Vasagatans frukostcafé tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!
Vasagatans frukostcafé Fyra dagar i veckan serverar vi på Vasagatans frukostcafé, Göteborgs mest uppskattade grötfrukost till ett hundratal personer med olika bakgrund. Många lever i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och i ensamhet. Förutom en ordentlig grötfrukost har våra gäster dessutom möjlighet att ta en dusch och tvätta sina kläder, samt få hjälp med kläder och skor i den mån vi har möjlighet. Vi erbjuder även hjälp med att ta kontakt med myndigheter, göra ansökningar, länka människor vidare, låna en telefon eller samtala om sin situation med oss som jobbar här. Mer info om vår verksamhet hittar du här: Frukostcafé Vasa
Socialarbetare på Vasagatans frukostcafé Som socialarbetare på frukostcaféet möter du gäster i olika former av social utsatthet och bidrar till att de får stöd i sin livssituation. Under caféets öppettider arbetar du relationsskapande och närvarande, samtidigt som du erbjuder social planering, länkning, myndighetskontakter och biståndsbedömningar.
Du fungerar som en bro mellan cafévärden, som arbetar för allmän trivsel och god stämning, och verksamhetens arbete med social planering som syftar till att stödja människor i att förbättra sina livssituationer. Genom att möta människor och bygga relationer präglade av förtroende skapas möjligheter att arbeta vidare med social planering och stöd som kan bidra till förbättrade livssituationer.
Du är närvarande i cafét och samtalar med människor och förebygger samt hanterar situationer som kan uppstå bland caféts gäster. Du är en viktig del av gruppen och tillsammans hjälps alla cafémedarbetare åt att hålla ruljangsen igång under caféts öppettider samt att städa efter stängning.
Social planering för caféts gäster
Myndighetskontakter
Mindre biståndsbedömningar
Motiverande samtal
Bygga tillitsfulla relationer med caféts gäster
Tillsammans med kollegor förebygga samt hantera eventuella konflikter mellan gäster.
Kvalifikationer Vi söker dig som tror på varje människas rätt till ett värdigt liv och är beredd att arbeta för detta. Vi tror på att möta människor i ögonhöjd och lägger stor vikt vid att möta alla människor med respekt, nyfikenhet och lyhördhet.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Arbetslivserfarenhet med minst 2 års erfarenhet av socialt arbete.
Grundläggande kunskap om socialt arbete och människor i social utsatthet
Förståelse för hur olika livsomständigheter som ekonomi, boende, hälsa och ensamhet samverkar.
Det svenska välfärdssystemet, särskilt socialtjänst, hälso och sjukvård.
Har god förmåga att uttrycka och formulera dig på svenska i tal och skrift.
Läst och delar Räddningsmissionens värdegrund samt vill följa vår bemötandekod i värme, respekt för alla och ett bemötande i ögonhöjd.
Vi söker dig som är lugn, stabil och trygg i mötet med människor, även i pressade eller känslomässigt krävande situationer. Du har en stark relationsskapande förmåga och möter varje person med värme, respekt och lyhördhet. Du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta med både kollegor och frivilliga och bidrar aktivt till en trygg och välkomnande miljö. Rollen kräver också att du är uthållig och engagerad, med förmåga att stå kvar i processer som kan ta tid och innebära bakslag.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Meriterande
Egen erfarenhet av tillfrisknande.
Engelska, polska, arabiska.
Erfarenhet av att arbeta med människor med psykisk ohälsa, missbruk eller problemskapande beteende.
Erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: 50 % Arbetstid: måndagar, tisdagar, torsdagar, fredag kl 08:30-14:00 Tillträde: 17/8 -2026 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar Visions kollektivavtal "Hälsa, vård och övrig omsorg". Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista dag att ansöka är 17 maj 2026
Räddningsmissionen erbjuder Vi vill att våra medarbetare ska må bra! Du kommer till en varm prestigelös arbetsplats med kompetenta kollegor där värdegrunden är central och genomsyrar både arbetsmiljön och bemötandet mot de vi är till för. Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Benjamin Wolbrandt
Tillsammans gör vi skillnad! raddningsmissionen.se
