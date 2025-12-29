Socialarbetare till Göteborgs Stadsmissions Stödcentral
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmissions Stödcentral söker nu en socialarbetare.
Vi söker dig som vill arbeta med socialt arbete på riktigt, i enighet med det som gjorde att du utbildade dig inom socialt arbete från början.
Göteborgs Stadsmission har länge följt samhällsutvecklingen på nära håll och över tid sett en ökad ekonomisk utsatthet bland våra besökare.
Vi har därför en Stödcentral där vi arbetar med förmedling av akut materiellt stöd samt samtal med den enskilde om dennes livssituation. Syftet med verksamheten är att lindra nöd och utanförskap.
Vår målgrupp är bred. Vi möter barnfamiljer, pensionärer, människor i hemlöshet, personer med missbruksproblematik och med psykisk ohälsa.
Verksamheten är finansierad av insamlade medel och externa bidrag vilket ger oss en unik möjlighet att forma verksamheten efter de behov vi ser i staden. Vår organisation har uppdraget att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att lyfta våra besökares röster och bidra till att förändra de samhällsstrukturer som ligger bakom utsattheten.
Vårt uppdrag är föränderligt då vi utifrån behov regelbundet justerar våra insatser för målgruppen.
Enheten ligger organisatoriskt under Mötesplatser och stöd där ett antal olika verksamheter ingår.
OM TJÄNSTEN
Stödcentralen tar emot över hundra individer i veckan som av olika anledningar befinner sig i en utsatt situation. En del besök är akuta men merparten kommer veckovis under en längre period, upp till tre månader.
Du arbetar processinriktat med människor, kartlägger deras behov och utifrån kortare råd och stöd/motiverande samtal lotsar du dem vidare till lämpliga insatser. Vidare tar du emot ansökningar från hjälpsökande, bedömer behov, hanterar inkommande mail och telefonsamtal.
En del av arbetet innebär också praktiska sysslor vilket innebär att beställa, packa upp och sortera varor och liknande. Under året arrangerar Stadsmissionen också ett antal större events som t ex julhjälpen, som du kan komma att arbeta med.
I arbetet ingår också att handleda volontärer, timvikarier och ev arbetstränande. Vi hjälper även besökare att ansöka om fonder.
Du kommer att ingå i ett team av fyra socialarbetare och en enhetschef där vi tar oss an arbetet med glädje och engagemang. Du kommer ingå i ett sammanhang där kollegial samverkan är central. Du erbjuds intern handledning och extern processhandledning.
VEM ÄR DU?
Vi söker socialarbetare med erfarenhet från tidigare arbete med människor i socialt utsatta livssituationer. Du har ett inre driv av att göra skillnad för andra och blir stimulerad i en arbetsmiljö med högt arbetstempo. Det är självklart för dig att bemöta alla medmänniskor med respekt och värdighet.
Du är trygg, relationsskapande, prestigelös och ansvarstagande. Du tar dig an och löser utmaningar på ett smidigt och flexibelt sätt. Eftersom du är en lagspelare är du van att samarbeta/samverka och arbeta i team.
Då du dagligen möter människor som lever under mycket svåra livssituationer behöver du kunna härbärgera svåra känslor, sätta gränser och kunna ge negativa besked.
En arbetsdag som inte alltid är förutsägbar är en kul utmaning för dig och du löser det genom att arbeta strukturerat och vara kommunikativ. Du är lyhörd inför målgruppens behov och möter dem utifrån deras förutsättningar.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Akademisk examen inom socialt arbete som socionom eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av arbete med människor i socialt utsatta livssituationer. Kunskap gällande myndigheters lagar, rutiner och arbetssätt. Erfarenhet av motiverande och stärkande arbete med målgruppen samt god datorvana.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med delaktighet och egenmakt.
PRAKTISK INFORMATION
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Arbetstiden är dagtid 40 tim/vecka, men även kvällar och helger kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Innan anställning erbjuds ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst.
Läs mer om vår värdegrund här: www.stadsmissionen.org/om-oss
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
