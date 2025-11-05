Socialarbetare till framtidens socialtjänst i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Järva!
Ett stadsdelsområde med en ung befolkning och bakgrund i många olika kulturer.
Järva stadsdelsförvaltning ställer om till en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst som utgår från invånarnas behov och präglas av tidiga lösningar, där medarbetarna har fokus på socialt arbete. Järva är en av fyra stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som deltar i ett pilotprojekt för att utveckla nya arbetssätt och insatsen Flexibelt socialt stöd, i syfte att uppnå intentionerna med den nya socialtjänstlagen.
Vill du vara med och utveckla det sociala arbetet i Järva stadsdelsförvaltning? Tillsammans med Första linjens socialtjänst, som består av cirka 90 medarbetare, arbetar du mot vår vision: Hjälp när det behövs - eller innan!
Vi erbjuder
Som en del av vårt arbete får du möjlighet att ingå i ett spännande pilotprojekt som utvecklar Första linjens socialtjänst och bidrar till en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst för Järvaborna.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd.
Din roll
Som socialarbetare erbjuder du ett praktiskt och koordinerande stöd till invånare, oavsett behov. Uppdraget handlar om att hjälpa människor att hantera praktiska eller administrativa utmaningar som kan stå i vägen för deras möjlighet att fungera i vardagen eller ta del av andra insatser. Stödet ges flexibelt vad gäller tid, plats och arbetssätt, för att på bästa sätt möta invånarens behov. Det är en praktisk och pedagogisk insats som syftar till att frigöra egna resurser och stärka individens handlingsförmåga. Genom att invånare får ett samordnat och konkret stöd kan social utsatthet minska och mer allvarliga sociala problem förebyggas.
Stödet kan till exempel handla om:
Handfast hjälp med praktiska ärenden, som att fylla i blanketter, skicka in ansökningar, kontakta myndigheter eller ge enklare digitalt stöd.
Stöd i att navigera mellan olika kontakter och verksamheter inom socialtjänsten, vården och andra myndigheter.
Hjälp med att samordna insatser, följa med på möten och säkerställa att individen får det stöd som behövs för att hantera både akuta och långsiktiga behov.
Individuellt anpassat samtalsstöd som kan erbjudas i begränsad omfattning, till exempel i samband med en kris.
Att arbeta inom projektet innebär även att medverka i och utföra projektspecifika arbetsuppgifter som är kopplade till projektets uppföljning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning, socionomexamen eller annan relevant utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap och erfarenhet av nätverkande och samverkan.
Kunskap om neuropsykiatriska tillstånd och kognitiva nedsättningar.
Erfarenhet av att arbeta inom projekt.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av att arbeta med varierande målgrupper.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Vi söker dig som är flexibel och initiativtagande, och som trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att vara en del av ett team där ni tillsammans hittar lösningar och utvecklar arbetet framåt. Med din relationsskapande förmåga bygger du snabbt förtroende och skapar ett gott samarbete både med kollegor och invånare. Vi ser även att du har en kulturell medvetenhet, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter
Din ansökan
Tjänsten är tidsbegränsad under projektperioden fram till den 31 december 2026.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månsdslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten tidiga insatser
