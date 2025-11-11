Socialarbetare till förebyggande arbete
2025-11-11
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för barn, unga och deras familjer? Vi söker nu en engagerad och initiativrik socialarbetare till vårt förbyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen.
I rollen kommer du arbeta uppsökande och förebyggande i de miljöer där barn och ungdomar vistas såsom skola, fritidsgård och ute i samhället. Ett fokusområde är att bedriva uppsökande verksamhet på internet via olika forum och därmed vara aktiv på sociala medier. En annan viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer som tex. skola, polis, och fritidsgård. I arbetet kan ingå att arbeta både med barn och ungdomar samt deras familjer. I tjänsten ingår även att skriva olika typer av yttranden.
Socialtjänsten står inför förändringar i och med nya socialtjänstlagen, vilket innebär att uppdraget kan komma att utvecklas. Detta ger dig möjlighet att vara med och forma en del i framtidens socialtjänst.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är socionom. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du bör vara initiativrik, självständig och ansvarstagande. Du skall ha förmåga att skapa kontakt med barn och ungdomar och bibehålla relationer över tid. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort för bil är ett krav.
Din titel kommer vara Fältsekreterare.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
