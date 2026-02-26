Socialarbetare hos Stadsmissionen med studiefrämjande fokus i Kortedala
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Mötesplats Nordost är en nystartad verksamhet med bas i Kortedala.
I nära samverkan med boende och lokala aktörer utvecklar vi sociala insatser utifrån lokala behov. Mötesplatsen riktar sig till personer i behov av stöd, med särskilt fokus på föräldrar och barn 0-12 år.
Vi fungerar som en brygga till samhällets strukturer och insatser med målet att bygga tillit, stärka nätverk och främja delaktighet. Verksamheten är i uppbyggnad och präglas av relationsskapande arbete, lokal närvaro och långsiktig utveckling tillsammans med målgruppen.
Inledningsvis erbjuder vi:
- Öppen mötesplats
- Råd och stöd
- Tematräffar
- Aktiviteter för föräldrar och barn i social och ekonomisk utsatthet
- Studiestöd för elever i mellanstadiet
OM TJÄNSTEN
Göteborgs Stadsmissions studiestöd syftar till att ge elever i årskurs 4-6 förutsättningar att klara sin skolgång och nå fullföljda studier.
I rollen ansvarar du för att etablera, genomföra och vidareutveckla vårt studiefrämjande arbete på två mellanstadieskolor i Kortedala. Du planerar, strukturerar och genomför studiestöd fyra eftermiddagar i veckan.
Du initierar och leder barnråd samt utvecklar stärkande insatser för föräldrar i anslutning till studiestödet och lovverksamhet. I uppdraget ingår även att arbetsleda volontärer och timvikarier samt säkerställa kvalitet och kontinuitet i verksamheten.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med skolan, målgruppen och lokala aktörer. Studiestödet är en kompletterande insats som bidrar till ökad måluppfyllelse och stärker elevernas förutsättningar i samverkan med skolan.
Tjänsten kombinerar uppstart och utvecklingsarbete med ett tydligt operativt ansvar. Du ingår i Mötesplats Nordosts arbetsgrupp och bidrar även till enhetens samlade uppdrag.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är utbildad lärare i årskurs 4-6 eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du vill använda din pedagogiska kompetens i ett sammanhang där undervisning, relationsarbete och socialt perspektiv samverkar. Du har erfarenhet av arbete med barn.
Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete, samverkan med skola eller områdesarbete, särskilt i skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Körkort är meriterande.
Du är en pedagog med social drivkraft och förstår hur barns skolresultat hänger samman med deras livsvillkor. Du har god kunskap om det svenska skolsystemet och förståelse för skolans kompensatoriska uppdrag och arbete för likvärdighet i Göteborg. Du ser hur studiestödet kan bidra till ökad måluppfyllelse genom tydlig struktur och nära samverkan med skolan.
Du har förmåga att identifiera hinder för lärande, både i och utanför klassrummet, och omsätter denna förståelse i anpassningar som stärker elevernas möjligheter att nå sina mål. Barnkonventionen är en självklar grund i ditt arbete.
Arbetet är varierat och kräver att du kan växla mellan nära möten med barn och familjer, samordning av verksamheten och professionella bedömningar i vardagen. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och strukturerat samt fattar välgrundade beslut även i föränderliga situationer. Du har god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi utgår ifrån att du delar vår syn på att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst.
Läs mer på https://www.stadsmissionen.org/fa-stod/stadsmissionens-studiestod/
PRAKTISK INFORMATION
- Tillsvidareanställning på 100 procent med sex månaders provanställning
- Obekväma arbetstider förekommer, inklusive kvällar och helger. Studiestödet sker efter skoltid och arbetsdagen avslutas i nuläget mellan kl. 16.30 och 17.30
- Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
- Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställning
- Sista ansökningsdag 2026-03-12
Välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
