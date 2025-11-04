Socialadministratör till utredning och service, ekonomiskt bistånd
2025-11-04
Är du skicklig administrativt och får energi av mötet med andra människor? Vill du ha en stimulerande arbetsplats där din insats gör skillnad för våra invånare och medarbetare? Då kan du vara vår nya socialadministratör!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhället tillväxt och individens utveckling.
Vi utformar effektivt och flexibelt utbildning utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler tar ansvar och bidrar till en hållbar framtid. Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar inom på vårt kontor.
Inom kontoret är vi cirka 350 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget-och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vi är tjänstemannastöd till kompetensförsörjningsnämnden.
Hos oss får du en arbetsplats med god stämning, delaktighet i verksamhetsutveckling och ett öppet arbetsklimat.
På vår relativt nystartade enhet utredning och service som tillhör ekonomiskt bistånd finns vi till för personer bosatta i kommunen och som är i en utmanande situation ekonomiskt.
Vi är ett team med engagemang och en härlig bredd av både kompetens och erfarenhet. Tillsammans med andra administratörer och socialsekreterare är vi 17 kollegor som arbetar nära i första linjen för att stötta och serva våra invånare på bästa sätt samt utveckla vårt arbete framåt.
Vi är placerade centralt i Norrköping på Tegelängsgatan.
Som socialadministratör i första linjen på utredning och service är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge professionell service och ett gott bemötande till våra invånare.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med stor variation av arbetsuppgifter. Som socialadministratör tar du emot klienter i olika, men ofta utsatta situationer i vår reception, där du vägleder och guidar dem med information och hjälp på bästa sätt.
Du utgör även ett viktigt administrativt stöd till våra socialsekreterare och medarbetare med ansvar över dokumentation, kontroll och registrering av ärenden och ansökningar där du säkerställer en rättssäker hantering.
Du får en givande arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra med förbättring och utveckling av administrativa processer.
Vi har en väl genomarbetad kompetensutvecklingsstrategi och erbjuder dig en gedigen introduktion och kontinuerlig utveckling för att du ska ha rätt verktyg för att leverera i din roll och trivas hos oss!
Vem är du?
Vi ser att du som söker har en högskoleutbildning som beteendevetare eller socionom alternativt en yrkeshögskoleutbildning som socialadministratör.
Du har erfarenhet av administrativt arbete och kunskap om socialtjänstlagen.
Som person är du trygg och stabil. Du har en positiv energi och inställning i de situationer du möter, där du strävar efter att vara en del av lösningen.
Du bemöter människor i olika situationer med stor respekt och service, där du är lyhörd och professionell.
Du är skicklig när det kommer till att både skapa nya och bibehålla relationer omkring dig, du har en god pedagogisk förmåga där du anpassar din kommunikation och budskapet efter målgrupp.
Som socialadministratör hos oss ser vi även att du trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett flexibelt och effektivt sätt.
För att trivas i rollen ser vi att du sätter värde i teamet och samverkan, där du vill vara med och göra skillnad för våra invånare i Norrköping.
Du är trygg i att arbeta digitalt och vi ser positivt om du kan navigera i olika verksamhetssystem.
Då kommunikation är en grundsten i rollen, kommunicerar du väl på svenska både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 november
Kontakt: Enhetschef Elisabet Nemeth, elisabet.nemeth@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
