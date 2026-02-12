Socialadministratör till Barn och Familjeenheten
2026-02-12
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du ha ett utmanande och roligt arbete som socialadministratör hos Barn och familjeenheterna inom socialtjänsten.
Då ska du söka arbete hos oss! Vi söker nu en socialadministratör, hos oss kommer du få en bra introduktion och en god gemenskap i en trevlig grupp. Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Barn- och Familjeenheterna har vuxit genom åren och består sedan år 2024 av tre enheter. Barn- och Familjeenheten 3 tillhör verksamhetsområdet Familjestöd inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Barn- och Familjeenheten 3 består i dagsläget av 12 socialsekreterare, två teamledare och en enhetschef. På Barn- och Familjeenheterna 1 och 2 finns även två socialadministratörer som du kommer ha ett nära samarbete med. Barn och familjeenheten 3 är en enhet bestående av ett utredningsteam med inriktning mot våld samt en mottagningsgrupp. Vi är positiva och engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att utföra ett rättssäkert socialt arbete med hög kvalitet. Enheten arbetar medvetet med ett inkluderande förhållningssätt, bemötande och är HBTQ+-certifierad.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att stötta upp i det administrativa arbetet inom socialtjänsten såsom att närvara vid olika typer av möten, dokumentera och journalföra. Sortera och arkivera akter, söka fram kontaktuppgifter till samverkanspartners, lägga in utskottsbeslut, hantera bokningar mm. Det innebär ett varierande arbete där du behöver kunna vara flexibel och kunna ta egna initiativ.
Du har en betydelsefull roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för chefer och handläggare att bedriva en kvalitetssäkrad verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som socialadministratör med inriktning mot offentlig förvaltning, administration eller annan likvärdig utbildning. Du har god kunskap om offentlighetsprincipen och sekretess samt har god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.
Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom offentlig förvaltning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Som person har du förmåga att skapa struktur, planera, säkerställa och följa upp dina arbetsuppgifter och du trivs med ett högt arbetstempo. Du har en god samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta med många olika arbetsuppgifter.
Vi erbjuder en genomtänkt introduktion och trevlig arbetsgemenskap.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Josefine Ekström, Enhetschef 0520-496116 Jobbnummer
9737885