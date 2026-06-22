Socialadministratör med ansvar för avgiftshandläggning
Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sotenäs Visa alla administratörsjobb i Sotenäs
2026-06-22
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I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Avdelningen för myndighet och funktionsstöd innefattar enheterna Individ och familjeomsorg& Biståndsenheten, Funktionsstöd/Boenden, Enheten Arbete och stöd, Funktionsstöd Dagligverksamhet,
Socialadministratör med ansvar för avgiftshandläggning
Vill du ha en viktig roll i en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag?
Vi söker nu en socialadministratör med ansvar för avgiftshandläggning inom äldreomsorg och socialtjänst.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där struktur, bemötande och samarbete är viktiga delar i det dagliga arbetet. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samverkan med handläggare, chefer och andra funktioner inom kommunen.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som socialadministratör arbetar du med administrativa processer kopplade till socialtjänstens verksamheter. En central del av uppdraget är avgiftshandläggning inom bland annat hemtjänst och särskilt boende.
I rollen ingår även att bidra till utveckling och modernisering av administrativa arbetssätt och rutiner, med fokus på kvalitet, struktur och hållbara processer.
Arbetet innebär bland annat att:
handlägga och administrera avgifter enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
inhämta, registrera och följa upp underlag
arbeta i och utveckla digitala administrativa processer och systemstöd
bidra till effektiva och rättssäkra arbetsflöden
ge information och stöd till brukare, anhöriga och verksamhet
hantera fakturaunderlag och administrativa system
stödja verksamheten i övriga administrativa uppgifter
bidra till ordning, struktur och utveckling av administrativa rutiner
Tjänsten innebär många kontaktytor och ställer krav på både noggrannhet och ett gott bemötande.
Vi söker dig som
har eftergymnasial utbildning inom socialadministration, administration, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av socialadministrativt arbete inom socialtjänst eller annan myndighetsutövande verksamhet är meriterande.
har god administrativ förmåga och trivs med att arbeta strukturerat
är trygg i digitala arbetssätt och ser möjligheter i att utveckla administrativa processer
har god datorvana och lätt för att sätta dig in i olika verksamhetssystem
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
uppskattar kombinationen av administration och utvecklingsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• avgiftshandläggning inom kommunal verksamhet
• socialadministrativt arbete och administrativt stöd inom myndighetsutövning
• arbete inom socialtjänst eller annan myndighetsutövande verksamhet
Vi ser särskilt positivt på om du genomfört LIA inom socialtjänstens myndighetsutövning.
Som person tror vi att du
är noggrann, serviceinriktad och har förmåga att skapa struktur även när tempot varierar. Du har ett professionellt bemötande och förstår vikten av rättssäkerhet, integritet och tydlig kommunikation.
Vi tror också att du uppskattar att vara en del av ett sammanhang där samarbete, ansvarstagande och ett gott bemötande är viktiga delar av kulturen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara en del av en verksamhet i utveckling där samarbete, ansvarstagande och hållbara arbetssätt är viktiga delar av det dagliga arbetet.
Du blir en del av en arbetsplats där vi värdesätter både erfarenhet, utveckling och viljan att tillsammans skapa bra och hållbara lösningar för verksamheten och de människor vi finns till för.
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs Kommun
(org.nr 212000-1322), http://www.sotenas.se/invanare/ledigajobb.106.32ee29ac120fa660f3180003366.html
Parkgatan 46 (visa karta
)
456 80 KUNGSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Roberth Olausson roberth.olausson@sotenas.se 0523664733 Jobbnummer
9973203