Sociala insatsgrupper (SIG) söker en Ungdomslots

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vi är en del av verksamhetsområde Barn inom Individ- och familjeomsorgen.
Tillsammans verkar vi för en samordnad socialtjänst och vi vill skapa och bibehålla en kultur som främjar bra bemötande, hög tillgänglighet och hög rättssäkerhet. Vi strävar efter att utveckla ett mer samordnat och integrerat teamarbete för att bättre möta målgruppens ofta komplexa behov.
Öppenvården jobbar med en rad olika insatser och vårt uppdrag är att stärka förmågan hos personer som lever med beroende eller annan problematik, att uppnå en god livskvalité och ett självständigt liv.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en SIG-Ungdomslots som arbetar behandlande med barn-och ungdomar 0-17 år, med kriminellt och eller normbrytande beteende med syfte att bidra till en livsstils- beteendeförändring. Men formen för insatsen kommer att vara flexibel för att bäst passa ungdomens behov. Insatsen ges som frivillig öppenvårdsinsats eller efter dom inom ramen för social insatsgrupp. Det betyder att man behöver arbeta alliansskapande, men samtidigt hålla en tydlig professionalitet och struktur. Du behöver vara aktiv och kreativ för att på bästa sätt anpassa stödet efter ungdomen och dess familj. Eftersom en del av uppdraget behöver ske på ungdomens arenor kommer viss arbetstid vara förlagd till kvällar och vissa helger. Ett extra fokus i det här uppdraget kommer att vara mot att arbeta för en för ungdomen meningsfull fritid och samordna insatser samt ungdomstjänst. Du blir en del av SiG teamet som för närvarande består av 5 samordnare.
SiG:s målgrupp är barn, unga och vuxna med hög risk för normbrytande kriminellt beteende, och/eller personer som vill lämna en kriminell livsstil och som därtill bedöms ha ett betydande behov av samordning mellan exempelvis, socialtjänst, polis, habilitering och psykiatri med flera. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer som polisen, arbetsmarknadsenheten, frivården med flera. Vi arbetar kunskapsbaserat och strukturerat med målgruppen utifrån principerna om RBM (risk, behov och mottaglighet) och med stöd av metoder som FFT (funktionell familjeterapi), Kriminalitet som livsstil, Turning points och RePulse. För att kunna bryta en negativ utveckling behöver behandlingsinnehållet i våra insatser uttryckligen fokusera på de riskfaktorer som antas upprätthålla klientens normbrytande beteende, och riktas samtidigt mot flera riskområden. Vi följer den forskning som finns på området och arbetar utifrån bland annat Socialstyrelsens vägledning för arbete med sociala insatsgrupper.
Vi har en god samverkan med polis, skola, fritid med flera i kommunen och vi har en väl upparbetad modell för arbetat med SIG som sker på tre olika nivåer (styrning, beredning, operativ nivå) i kommunen där samtliga berörda förvaltningar finns representerade. I styrgruppen fattas övergripande beslut kring resurser med mera och i beredningsgruppen sker beredning och prioriteringar kring inkommande och pågående ärenden och på den operativa nivån arbetar vi intensivt och multimodalt med klient och familj och övriga insatser/funktioner som finns påkopplade i ärendet.
Det här söker vi hos dig
- Vi söker dig som har kunskaper om sociala problem, brottslighetens struktur och andra samhällsfenomen som är relaterade till brott
- Lämplig utbildningsbakgrund är socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning och vana att arbeta såväl självständigt som i team och att drivs av att stötta människor i förändring till ett självständigt liv
- Tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen inom öppenvård och/eller med myndighetsutövande är ett krav. Du ska ha kunskap om gällande lagstiftning samt riktlinjer inom området
- För att skapa möjligheter till förändring är det viktigt att involvera fler aktörer, både från det professionella samt det privata nätverket. Vi ser därför med fördel att du har utbildning och erfarenhet av nätverksarbete
Det är viktigt att du är driven, ser möjligheter att utveckla och är flexibel. Du har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga, är van att arbeta självständigt och har förmåga att ta egna initiativ. Du utrycker dig väl i tal och skrift samt har förmågan att planera, organisera, prioritera och vara flexibel i ditt arbete. Arbete kan förekomma utanför kontorstider beroende på uppdrag.
Bakgrundskontroll kommer göras inför tillsättning.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Har du frågor, kontakta:
Christopher Wärngård, Enhetschef tel 08 606 50 37 eller christopher.warngard@haninge.se
