Sociala insatsgruppen söker en vikarierande SiG-samordnare
Haninge Kommun / Socialsekreterarjobb / Haninge Visa alla socialsekreterarjobb i Haninge
2026-01-14
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en SiG-samordnare som arbetar behandlande och samordnande med barn/unga samt vuxna, med kriminellt och eller normbrytande beteende, med syfte att bidra till en livsstils-beteendeförändring.
Men formen för insatsen kommer att vara flexibel för att bäst passa klientens behov. Insatsen ges som frivillig öppenvårdsinsats eller efter dom inom ramen för social insatsgrupp. Det betyder att man behöver arbeta alliansskapande, men samtidigt hålla en tydlig professionalitet och struktur. Du behöver vara aktiv och kreativ för att på bästa sätt anpassa stödet efter ungdomen/vuxne och dess familj. Det förväntas dessutom att du är med och leder beredningsgruppen tillsammans med de andra samordnarna. Vi arbetar ofta ihop med andra samarbetes partner varför stor vikt ligger i att samverka. Vi arbetar teambaserat inom öppenvården där SiG-insatsen ofta är kombinerad med andra öppenvårdsinsatser. Ungdomstjänst ingår som insats hos oss. Du blir en del av sociala insatsgruppen som för närvarande består av 5 samordnare och en lots.
SiG:s målgrupp är barn, unga och vuxna med hög risk för normbrytande, kriminellt beteende och eller personer som vill lämna en kriminell livsstil och som därtill bedöms ha ett betydande behov av samordning mellan exempelvis, socialtjänst, polis, psykiatri, skola med flera. Arbetet sker i nära samverkan med ovanstående aktörer. Vi arbetar kunskapsbaserat och strukturerat med målgruppen utifrån principerna om RBM (risk behov och mottaglighet) och med Turning Points (kriminalitetsprogram) samt FFT och Repulse. För att kunna bryta en negativ utveckling behöver behandlingsinnehållet i våra insatser uttryckligen fokusera på de riskfaktorer som antas upprätthålla klientens normbrytande beteende och riktas mot samtliga riskområden. Vi följer den forskning som finns på området och arbetar bland annat med socialstyrelsens vägledning för arbete med sociala insatsgrupper.
Vi har en god samverkan med polis, skola, fritid, psykiatri, med flera i kommunen och vi har en väl upparbetad arbetsmodell för arbetet med SiG som sker på tre olika nivåer (styrning , beredning, operativ nivå) i kommunen där samtliga berörda förvaltningar finns representerade.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-12-31
Det här söker vi hos dig
- Vi söker dig som har kunskaper om sociala problem, brottslighetens struktur och andra samhällsfenomen som är relaterade till brott
- Lämplig utbildningsbakgrund är socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning minst 120 högskolepoäng
- Du ska ha vana att arbeta såväl självständigt som teambaserat med andra aktörer och drivs av att stötta människor i förändring till ett självständigt liv
- Tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen inom öppenvård och/eller med myndighetsutövande är ett krav
- Du ska ha kunskap om gällande lagstiftning samt riktlinjer inom området
- Utbildning i FFT eller Repulse är meriterande
- Du ska ha körkort
Det är viktigt att du är driven och ser möjligheter att utveckla och är flexibel. Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, är van att arbeta självständigt och har förmåga att ta egna initiativ. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har förmågan att planera, organisera, prioritera och vara flexibel i ditt arbete. Arbete kan förekomma utanför kontorstider beroende på uppdrag.
Bakgrundskontroll kommer att göras inför tillsättning.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete i en mycket erfaren arbetsgrupp. Du kommer att arbeta och introduceras i rollen tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Arbetsgruppen har handledning en gång i månaden.
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. Som medarbetare i Haninge kommun är vi måna om din arbetsmiljö och ser därför till att du är delaktig i de processer och de beslut som är kopplade till ditt vardagliga arbete. Vi arbetar ständigt på att Haninge kommun ska vara en arbetsplats där man trivs och därför välkomnas dina tankar och förbättringsförslag. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete värderar vi närhet till närmsta chef, en upparbetad struktur för regelbundet stöd som avstämningar och extern handledning, specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom bl.a. metodstöd, implementering och återkommande utbildningar samt en verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsfokuserat arbetssätt. Slutligen har vi en struktur för att möjliggöra distansarbete för de som önskar och utifrån verksamhetens behov.
Vi sitter i trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger och naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar
Har du frågor, kontakta:
Christopher Wärngård, Enhetschef tel 08 606 50 37 eller christopher.warngard@haninge.se
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
