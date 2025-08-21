Social tjej söker Personlig assistent, Täby
2025-08-21
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Hej!
Jag är en 20-årig social tjej som söker efter olika personliga assistenter. Jag har många intressen, bland annat musik, rita, sjunga och se på filmer.
Jag har en muskelsjukdom och söker därför en assistent som har tålamod och kan assistera mig med allt i vardagen - från hygien och rutiner till allt däremellan. Det är viktigt att du förstår att jag behöver hjälp i de flesta situationer.
Vi söker dig som är kvinna, 22 år eller äldre, som talar och skriver svenska obehindrat och gärna har nära till skratt.
Arbetstider: Vi söker både heltid, deltid och vikarier. Tiderna varierar och mer information får du under processen.
Om detta låter som något för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9469477