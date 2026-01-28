Social, orädd och hungrig? Jobba som B2C-fältsäljare på Täta Tak Energi!
Täta Tak Energi Sverige AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-01-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täta Tak Energi Sverige AB i Växjö
, Markaryd
, Karlskrona
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Täta Tak Energi söker fältsäljare till vårt hungriga team inom solenergi!
Är du social, tävlingsinriktad och vill ha ett jobb där din prestation direkt påverkar både lön och karriär? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi letar efter nya stjärnor som vill vara med och driva omställningen till en grönare framtid - samtidigt som du bygger en stark karriär i ett ungt, fartfyllt och sammansvetsat team.
Om rollen
Som fältsäljare hos oss blir du en nyckelspelare i vårt försäljningsteam som leds av vår försäljningschef. Du är dagligen ute på fältet, träffar villaägare och visar hur våra solcellslösningar och energilagring kan göra verklig skillnad - både för plånboken och miljön.
Du ansvarar för hela affären, från första kontakt till signerat avtal. Självklart får du grundlig säljutbildning, daglig coaching och stöd hela vägen. Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Uppsöka privatpersoner och presentera våra energilösningar
Skapa och boka kundmöten
Ta fram offerter och följa upp affärer
Representera Täta Tak Energi på mässor och events
Vem är du?
Har B-körkort
Gillar att tävla och drivs av att nå - och slå - mål
Vill utvecklas snabbt och satsa på din karriär
Trivs med variation och högt tempo
Är ansvarstagande, orädd och gillar att möta nya människor
Erfarenhet av försäljning? Grymt! Inte? Inga problem - vi utbildar dig från grunden.
Vi erbjuder dig
Möjlighet till grundlön + hög provision
Säljtävlingar, teamaktiviteter och en stark lagkänsla
Professionell säljutbildning och daglig coaching
Resor och attraktiva priser
Snabb karriärstege - från junior till senior
Junior säljare: tillgång till poolbil
Senior säljare: förmånsbil (Tesla!)
Flexibla arbetstider - frihet under ansvar
Anställningsinformation
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Plats: Utgår från våra kontor - arbete främst ute på fältet
Redo att bli en del av Täta Tak Energi?
Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan!
Skicka in ditt CV via ansökningslänken på Täta Tak Energis hemsida.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Elisabeth Rosén på elisabeth@ttenergi.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Täta Tak grundades 1998 och arbetade då med tak. År 2016 började vi arbeta med solenergi och har nu genomfört hundratals solcellsanläggningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på:
• Solceller - Vi installerar både på tak och mark.
• Laddboxar - Laddboxar från marknadsledande tillverkare.
• Tak - Pannor, papp, plåt och sedum.
• Energilagring.
Vi arbetar med egenanställd personal i alla steg från försäljning till färdigställd installation. Med ledorden kvalité, kunskap, engagemang är målet att du som kund ska vara trygg genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täta Tak Energi Sverige AB
(org.nr 559035-0368), https://www.ttenergi.se/
Älgvägen 4 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Täta Tak Energi AB Växjö Kontakt
Rekryterare
Elisabeth Rosén elisabeth@ttenergi.se Jobbnummer
9708639