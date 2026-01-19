Social och rolig assistent sökes - Häng med i en aktiv vardag på Södermalm
Familjen Utan Gräns AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Vilka är Familjen?
Familjen är en trygg och engagerad arbetsgivare med över femton års erfarenhet av personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Vi arbetar personcentrerat, vilket innebär att varje individ - oavsett om du är assistent, anhörig eller har assistans - ska känna sig sedd, respekterad och bekräftad i vår verksamhet.
Vi heter Familjen av en enkel anledning: vi tror på att personlig assistans fungerar som bäst när den bygger på tillit, trygghet och nära samarbete. För oss handlar assistans inte bara om schema, timmar och administration - utan om människor, relationer och ett vardagsliv som ska fungera.
Namnet Familjen står för att vi vill skapa en verksamhet där både kunder, anhöriga och assistenter känner sig respekterade, inkluderade och omhändertagna. Vi arbetar med ett personligt engagemang och en tydlig målsättning: att bygga stabila arbetsgrupper, långsiktiga relationer och en assistans där individen alltid står i centrum.
Vi samarbetar även med egna arbetsgivare inom personlig assistans och erbjuder effektiva lösningar för lönehantering som förenklar arbetet och skapar mer tid för det som är viktigt.
Vi är verksamma och har assistansgrupper i hela Sverige, från norr till söder, men vårt kontor är beläget i Täby, en förort strax utanför Stockholm.
En extrakraft
Företagets grundare och ägare har själv arbetat som personlig assistent. Det ger oss en extra förståelse för yrket och vardagen i assistansen - och är en viktig styrka i vårt arbete med att skapa stabila arbetsgrupper och leverera personcentrerad assistans med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna som bor på Södermalm i Stockholm.
"Jag lever ett aktivt och socialt liv, tycker om att vara ute bland människor och att hitta på nya saker. Jag har ett stort socialt umgänge som är viktigt för mig, och söker därför assistenter som trivs i en levande vardag. Jag tar mer än gärna promenader och det är viktigt för mig att vi har en personkemi som klickar!
Jag söker dig som är kvinna, har humor, är social och tycker om att skratta. Du behöver vara lyhörd och kunna anpassa dig efter min vardag och mina behov.
Jag har en medfödd CP-skada, vilket innebär att du som assistent fungerar som mina armar, ben och röst. Jag har personlig assistans dygnet runt, fördelat på tre arbetspass."
Till en början arbetar du dagspass just för att ni ska kunna lära känna varandra mer, arbetspassen är 6h långa kl 09,00-15,15. Vi söker i nuläget dig som vill arbeta extra på timanställning eller i en fast tjänst upp till cirka 50 %, med möjlighet att diskutera omfattningen.
På grund av arbetsuppgifternas karaktär och behovet av regelbunden och tydlig kommunikation i vardagen är det ett krav att du kan tala, förstå och läsa svenska obehindrat.
Vi värdesätter långsiktighet
För oss är det viktigt att bygga trygga, stabila och långsiktiga arbetsrelationer - både för kundens trygghet och för att du som assistent ska trivas och känna dig säker i din roll. När arbetsgruppen fungerar väl så skapas en lugn vardag med kontinuitet, tydlighet och ett bra samarbete.
Därför ser vi gärna att du som söker ser detta som ett arbete du vill utvecklas i och stanna kvar i under en längre tid. Vi tror på att lära känna varandra, skapa förtroende och bygga en arbetsrelation som håller över tid.
Som medarbetare hos oss får du introduktion, stöd och en närvarande arbetsledning, så att du känner dig trygg i arbetet och har någon att vända dig till vid frågor eller behov av stöd.
Övrig information
Vid frågor om tjänsten hänvisar vi till samma mejladress som används vid ansökan. Glöm inte att använda rätt referens-ID. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@familjen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "202601SMG". Arbetsgivare Familjen utan gräns AB
(org.nr 559033-2630), http://www.familjen.nu Arbetsplats
Familjen AB Kontakt
Verksamhetsansvarig
Emma Bergh emma.bergh@familjen.nu Jobbnummer
9692969