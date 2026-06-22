Social och målinriktad? Bli en del av vårt team i Smedjebacken
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Smedjebacken Visa alla säljarjobb i Smedjebacken
2026-06-22
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Vill du ha ett arbete där du får träffa nya människor, utvecklas varje dag och själv kunna påverka din framgång? Då kan Exaltera Marketing vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu engagerade säljare med utgångspunkt i Smedjebacken. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där personlig utveckling, gemenskap och resultat står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte och hjälper dem att hitta smarta energilösningar och förmånliga elavtal.
Arbetet är varierande, socialt och utvecklande. Du får möjlighet att bygga starka kommunikationsfärdigheter, utveckla din förmåga att skapa förtroende och samla erfarenheter som är värdefulla genom hela karriären.
Med utgångspunkt i Smedjebacken blir du en del av ett team som stöttar varandra, firar framgångar tillsammans och arbetar mot gemensamma mål.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerat med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från första arbetsdagen
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjligheter att avancera inom företaget
Ett engagerat team med stark laganda
Vi belönar goda prestationer
Vi tycker att framgång ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss får du arbeta i en miljö där motivation, utveckling och arbetsglädje går hand i hand.
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att möta nya människor
Är positiv, driven och lösningsorienterad
Motiveras av att nå uppsatta mål
Tar ansvar för ditt arbete och din utveckling
Trivs både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, ett starkt driv och viljan att lyckas.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din inkomst och bygga en långsiktig karriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Smedjebacken.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Ludvika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: smedjebacken@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
777 30 SMEDJEBACKEN Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973816