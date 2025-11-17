Social och lugn assistent sökes till vår kund i Liljeholmen
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker en personlig assistent till en trevlig och social man i 70-årsåldern, bosatt vid vackra Liljeholmskajen tillsammans med sin fru. Efter en stroke behöver han nu stöd i sin rehabilitering och i vardagen för att återfå sin självständighet.
Han är positiv, gillar socialt umgänge och vill leva ett aktivt liv - därför söker vi dig som vill vara med och bidra till hans fortsatta utveckling och livskvalitet.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hans vardag, där arbetsuppgifterna bland annat innefattar:
•
Hjälp med daglig träning och rehabilitering
•
Stöd vid personlig hygien och förflyttningar
•
Hushållssysslor
•
Allmänt stöd i hemmet för att främja självständighet
Vem är du
För att trivas och göra ett bra jobb tror vi att du är:
•
Lugn, social och positiv
•
Trygg i dig själv och har lätt för att läsa av när stöd behövs
•
Ordningsam och flexibel
•
Kommunikativ och talar god svenska
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, undersköterska eller liknande är meriterande, men inte ett krav.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Semhar Gebrehiwet semhar.gebrehiwet@sarnmark.se Jobbnummer
9607604