Social och flexibel Servicetekniker till Danfo i Stockholm
Oak Consultant Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Täby
, Håbo
, Uppsala
Danfo tillverkar kundanpassade offentliga toaletter. Om det finns ett behov kan Danfo alltid tillgodose det på ett sätt som passar just er. Företaget startades 1969 i Nora, där huvudkontor och produktion fortfarande finns.
Fram till idag har Danfo levererat tusentals toalettanläggningar till mer än 40 olika länder runt om i världen. Bolaget erbjuder tjänsterna Danfo drift, service, Besiktningar, mindre Ombyggnationer. Läs mer på www.danfo.se
Vad kan Danfo erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett omväxlande jobb med många kontaktytor. Som anställd hos oss kommer du att ingå i en familjär organisation med stora ambitioner och som levererar toaletter till alla fem kontinenter. Du får ett jobb med stor frihet under ansvar, ett rörligt jobb som innefattar mycket problemlösning och möten med många människor!
Vem är rätt profil för oss? Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbetsuppgifter, men det är inget krav. Kanske har du läst el på gymnasiet och söker ett självständigt och varierande arbete? Alternativt har du ett praktiskt intresse, har skruvat en del hemma och är inte rädd för att ta i när det behövs - kombinerat med en stark känsla för service.
Just servicekänsla är avgörande för rollen. Vi tror att du trivs med att, tillsammans med engagerade kollegor, leverera bästa möjliga service till Danfos kunder.
Danfo arbetar idag med ett digitalt arbetsordersystem (SAP), och mobiltelefon används som arbetsverktyg för att planera, genomföra och rapportera arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska
Arbetslivserfarenhet krävs, men vi är öppna för olika bakgrunder/branscher
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller motsvarande
Bakgrund som elektriker
Som person: För att trivas hos oss och i rollen som Servicetekniker, så ser vi att du är en person som tycker om att få vara kreativ och hitta lösningar på problem. Du har ett eget driv för att ständigt utvecklas och är van att både arbeta självständigt och i team. Service och kvalité är ett viktigt ord och vi önskar att du är mån om att ge ditt yttersta för att se till att våra kunder får den service som förväntas av Danfos drift.
Visst låter det spännande?
Vi samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Sara Belicke, på tel. 072-219 64 73.
Vi arbetar med löpande urval så välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://www.oakconsulting.se/ Arbetsplats
Oak Consulting Kontakt
Sara Belicke sara.belicke@oakconsulting.se 072 219 64 73 Jobbnummer
9637290