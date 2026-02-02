Social och cykelintresserad sökes till extrajobb.
Sjöstaden Cykel Hörna AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöstaden Cykel Hörna AB i Stockholm
Vi söker dig som huvudsakligen vill jobba extra lördagar och söndagar 9:30-16:30, möjlighet för fler timmar på vardagar finns.
Vi är ett litet team som arbetar på butiken som är belägen i Hammarby Sjöstad. Cykelbutiken har funnits i mer än tjugo år med en trogen kundkrets. Då vi är ett mindre team så är det av vikt att Du är flexibel och förstår vikten av att vi alla måste arbeta mot gemensamma mål.
Butiken är öppen mån-fre 10-18 och lördagar och söndagar 10-16www.sjostancykel.se
Vi söker dig som är driftig, självgående, engagerad, serviceminded och som har ett brinnande intresse för cyklar/cykling. Du kan följa order och känner en stolthet i att leverera över förväntan. Arbetstempot kan periodvis vara mycket högt vilket förutsätter att du kan hantera stressiga situationer.
Du har inga problem att prata med människor och sätta dig in i kundens behov.
Känner du att ovanstående beskriver dig är du välkommen in med din ansökan. Skicka ett kort CV med ett personligt brev och ange i ämnesraden att du söker tjänsten som "extrajobb". Vi vill ha din ansökan snarast! Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Urval och intervjuer sker löpande. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att ta emot kunder och ta betalt för tjänster/varor som vi tillhandahåller.
Försäljning av cykel/tillbehör och verkstadstjänster. Även montering av cyklar och enklare verkstadsarbeten kan förekomma.
Vi arbetar med boknings- och kassasystem som kräver viss datorvana.
Meriterande om du har erfarenhet av försäljning samt att du själv cyklar aktivt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: kontakt@sjostancykel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb". Arbetsgivare Sjöstaden cykel hörna AB
(org.nr 559074-5823)
Hammarby Allé 115 (visa karta
)
120 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Sjöstaden Cykel Hörna AB Kontakt
Christoffer Svensson kontakt@sjostancykel.se 086629560 Jobbnummer
9718866