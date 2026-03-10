Social och aktiv man i 70-årsåldern söker personlig assistent
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vi söker dig som vill jobba hos vår kund i 70-årsåldern. Kunden bor med sin fru i hus nära natur och Vallentunasjön. Han är social, kommunikativ och trevlig och bor på gångavstånd från tåg och buss.
Arbetsuppgifterna består av att vara kunden behjälplig vid tex personlig hygien, rehabträning med mera.
Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Då kunden är känslig för starka dofter måste du vara rökfri.
Meriterande är om du har:
Tillgång till B-körkort, detta är dock inget krav
Vad är det för tjänst?
Arbetet gäller ett fast pass under huvudsakligen dagtid på torsdagar och eventuellt kvällar om du är öppen för att hoppa in extra vid behov.
Arbetstider kan vara enligt följande:
Kl. 9-17 varannan torsdag
Kl. 17-23:00 som extrapass vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
