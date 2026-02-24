Social Media Specialist inom Retail i Kungsbacka - 12 tim/v
2026-02-24
Vår kund inom Retail söker en konsult inom sociala medier på cirka 12 timmar per vecka. För detta uppdrag är det värdefullt att du kan vara på plats i verksamheten i Kungsbacka, då mycket av arbetet sker tillsammans med teamet och på plats.
Uppdraget är ett föräldravikariat med start så snart som möjligt fram till årsskiftet. Viktigt att du kan vara flexibel med arbetstider då verksamheten efterfrågar kvälls- och helgarbete emellanåt.
OM ROLLEN
Du ansvarar för att planera, producera och utveckla innehåll i samtliga digitala kanaler - LinkedIn, Instagram, Facebook och TikTok. Rollen är både strategisk och operativ, där du tar fram en kanalplan och själv skapar material på plats.
I uppdraget ingår att:
Ta fram och löpande uppdatera contentplan för samtliga kanaler nämnda ovan
Skapa, fotografera, filma och redigera innehåll på plats
Skriva captions, rubriker, hooks och enklare manus
Planera och hantera annonsering i Meta
Ansvara för Meta-konto samt arbeta i Airtable
Driva och utveckla community management
Följa trender, algoritmförändringar och arbeta aktivt för ökad räckvidd, fler följare och högre engagemang
Du arbetar nära marknadskoordinator och samverkar med verksamhetens hyresgäster, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är en kreativ och affärsdriven Content Creator med erfarenhet från retail eller liknande snabbrörlig miljö.
Du har:
Erfarenhet av att självständigt driva sociala medier
Mycket god kunskap i Meta
Erfarenhet av innehållsplanering och arbete i exempelvis Airtable
Vana av att skapa foto- och videomaterial samt redigera för sociala plattformar
Stark känsla för tonalitet storytelling och trender
Förståelse för hur algoritmer fungerar och hur innehåll optimeras
Som person är du social, prestigelös och trygg i att möta olika typer av intressenter. Du har ett öga för vad som engagerar och en naturlig känsla för varumärkesbyggande i en fysisk handelsmiljö.
OM WISE MARKETING
Wise Marketing är specialister på konsulter, rekrytering och strategisk rådgivning inom marknad och kommunikation. Vi vet vad som krävs för att marknadsföring ska göra skillnad. Genom att matcha varumärkesbyggare, analytiker och kreatörer med affärsdriv lyfter vi marknadsavdelningar som vill mer, och gör det smart. Vi tar bort gapet mellan ambition och genomslag. Alltid med både hjärta och skärpa.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Maggie (maggie.klingenstierna@wise.se
) eller Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
