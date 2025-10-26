Social Media & Community Manager till Nordic Investin Group
2025-10-26
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Social Media & Community Manager som vill ta en central roll i att bygga upp vår digitala närvaro och skapa starkt engagemang kring våra varumärken.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som Social Media & Community Manager blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara publicera inlägg, utan också driva den kreativa utvecklingen av våra varumärken i digitala kanaler och säkerställa ett starkt engagemang i våra communitys.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och förvalta strategier för sociala medier för våra olika varumärken inom koncernen.
Skapa engagerande innehåll för digitala kampanjer, sociala medier, nyhetsbrev och communityplattformar.
Arbeta nära marknadsteamet för att säkerställa en enhetlig kommunikation och varumärkesnärvaro.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group som en ledande aktör digitalt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med kommunikationsinsatser i samband med större strategiska projekt, event och internationella samarbeten.
Vem är du? Vi söker dig som inte bara behärskar sociala medier på ett tekniskt plan, utan även har förmågan att tänka strategiskt kring communitybyggande och varumärkesnärvaro. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa där engagemang och kreativitet står i centrum.

Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av social media management och community management, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i att arbeta med kanaler som LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook och YouTube.
Erfarenhet av att bygga och utveckla communitys kring varumärken, både nationellt och internationellt.
Förmåga att skapa och anpassa innehåll för olika målgrupper och plattformar med fokus på engagemang och konvertering.
God förståelse för hur sociala medier samverkar med övriga marknadsföringsinsatser och varumärkesstrategi.
Hög nivå av kreativitet kombinerad med affärsförståelse.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationell marknadsföring och community management.
Erfarenhet av att arbeta med social media-verktyg för analys, schemaläggning och annonsering.
Kunskap om hur AI-drivna verktyg kan användas för contentproduktion och community-engagemang.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett kreativt och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vår närvaro i sociala medier och våra digitala communitys framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett arbetsprov kopplat till sociala medier och community management. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka med exempel på tidigare innehåll, kampanjer eller community-projekt tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.
Ansökan Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom sociala medier och community building.
