Social Media Assistant till influencern Laila Högfeldt
2025-09-25
Vi söker en driven och kreativ Social Media Assistant som vill arbeta nära influencern och entreprenören Laila Högfeldt. I denna roll blir du en del av ett litet, sammansvetsat team där du tillsammans med en annan Social Media Assistant får arbeta med att stärka Lailas närvaro på sociala medier.
Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara Lailas kanaler, men du kommer även att bidra med innehåll till Lenoites sociala medier. Rollen passar dig som älskar kreativt skapande, är initiativtagande och vill växa i en dynamisk miljö.
Skapa och publicera innehåll på Instagram, TikTok och Snapchat.
Assistera med planering av innehållskalender och säkerställa regelbunden aktivitet.
Fotografera och filma till vardagligt och kampanjbaserat material.
Redigera video och bilder för sociala medier.
Bidra med PR-arbete och idéer.
Följa trender inom sociala medier och omsätta dem i innehåll som skapar engagemang.
Analysera statistik och rapportera för att optimera innehållet.
Hjälpa till att synka Lailas schema med innehållsskapande.
Vi söker dig som
Har passion för sociala medier och influencerskap.
Är initiativtagande, självgående och trygg i att ta plats.
Har erfarenhet av att skapa innehåll på Instagram och TikTok.
Är en lagspelare som trivs i ett team.
Har ett kreativt öga för detaljer.
Har erfarenhet av videoredigering och bildredigering för sociala medier (meriterande).
Har körkort och tillgång till bil.
Har minst gymnasieutbildning.
Praktiskt
Tjänsten är baserad i Borås, så du behöver bo i närheten.
Vi omfattas av kollektivavtal.
Du blir en del av ett växande företag och får arbeta både med en av Sveriges mest framgångsrika influencers och ett snabbt växande varumärke.
Om Laila Högfeldt
Laila Högfeldt är en av Sveriges mest framgångsrika influencers och entreprenörer, med en stark närvaro på sociala medier. Genom sina kanaler inspirerar hon dagligen hundratusentals följare inom områden som familjeliv, skönhet, mode och entreprenörskap.
Om Lenoites
Lenoites är ett snabbt växande varumärke inom skönhet och livsstil, grundat av Laila. Med produkter som kombinerar kvalitet och innovation har Lenoites på kort tid etablerat sig som en självklar aktör på marknaden. Så ansöker du
