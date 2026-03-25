Social kock med gästfokus till Carotte! 75%
Carotte Staff AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carotte Staff AB i Göteborg
, Mölndal
, Tjörn
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Om Carotte
Carotte består idag av tre bolag - Food & Event, Housekeeping och Staff. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om allt som har med mat, möten och service att göra hos våra kunder. Koncernen grundades 1982 och har kontor i Stockholm, Jönköping och Göteborg. Våra största drivkrafter är kvalitetshöjd, kreativitet och att hålla en servicenivå som överträffar våra kunders förväntningar.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Carotte söker nu en kock på 75% till vårt koncept Bang Bang Bangers - Läppstiftets egen korvbar med fokus på lyxiga och kreativa korvmenyer. Här står kvalitet, innovation och gästupplevelse i centrum.
Bang Bang Bangers ligger vägg i vägg med Läppstiftets lunchrestaurang, vilket innebär att du arbetar tätt tillsammans med kollegorna där och är en del av ett större, sammansvetsat team. Rollen innebär att du är med och driver vårat street food-koncept framåt - både i det dagliga arbetet och i utvecklingen av konceptet.
Vi söker dig som har ett stort intresse för matlagning och samtidigt brinner för det sociala mötet med gästen. Du är en person som sprider energi, tar stolthet i det du serverar och vill vara med och utveckla ett koncept där kreativitet uppmuntras. Precis som i allt vi gör på Carotte, arbetar vi utifrån kvalitet, nytänkande och en vilja att hela tiden bli bättre. Vi ser att du har erfarenhet från kockyrket sedan tidigare.
Du kommer primärt att arbeta i Bang Bang Bangers, men även vara en naturlig del av helheten i verksamheten i Läppstiftet.
Det är viktigt att du trivs i en dynamisk miljö, tar ansvar för din roll och bidrar till den laganda som genomsyrar vårt arbetssätt.
I denna tjänst ingår:
Ansvara för den dagliga driften av Bang Bang Bangers
Säkerställa hög kvalitet och kreativitet i meny och utförande
Aktivt arbeta med gästservice och skapa en levande och välkomnande upplevelse
Vara delaktig i utvecklingen av koncept, menyer och erbjudande
Samarbeta tätt med teamet i lunchrestaurangen och övrig verksamhet
Följa egenkontroll av livsmedelshantering och rutiner i köket
Bidra till Carottes hållbarhetsarbete inom mat och produktion
Verksamheten är främst förlagd dagtid under vardagar, men kvällar och helger kan förekomma.
Köket i Läppstiftet är en central punkt i vår verksamhet, där vi driver lunchservering, kreativa koncept som Bang Bang Bangers samt catering- och eventleveranser. Alla uppdrag - stora som små - genomsyras av den höga kvalitet som Carotte står för.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående Omfattning: 75% Lön: Timlön Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Ansök här!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon, men om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Lilla Bommen (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9819587