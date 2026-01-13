Social, driven och målfokuserad? Bli junior kundansvarig hos oss!
2026-01-13
Inledning
Är du personen som tar plats i sociala sammanhang, skapar förtroende snabbt och får energi av möten med människor? Har du dessutom ett starkt inre driv och trivs med att arbeta mot tydliga mål? Då ska du läsa vidare! Professionals Nord hjälper företag att bemanna, rekrytera och lösa sina kompetensbehov - och just nu söker vi en junior kundansvarig. Vi letar efter dig som är i en fas där du vill satsa på din karriär. Har du rätt driv och inställning kan vi lära dig resten. Hos oss får du en vardag med tempo, tydliga målbilder och ett arbete som gör verklig skillnad för företag, människor och hela Norrbotten. Missa inte chansen att bli en del av ett ungt företag fyllt av glädje, gemenskap och entreprenörsanda. Ansök redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord arbetar med att bemanna och rekrytera rätt kompetens till företag i Norrbotten - och vi gör det med tempo, kvalitet och mycket energi. Hos oss tror vi på att växa i sina roller, ta ansvar tidigt och våga kasta sig ut i saker man aldrig gjort förut. Du behöver inte vara fullärd, men du behöver vilja lära dig, utvecklas och ta för dig. Som kundansvarig blir du en del av ett ungt och drivande team där atmosfären är varm, snabb och fylld av skratt. Vi som jobbar här gillar hundar, att överträffa förväntningar, spontana upptåg och att bygga framgångsrika affärer. Kort sagt: vi har roligt - men vi är också extremt dedikerade till att leverera på hög nivå.
Hos oss får du tidigt möjlighet att påverka, testa dina idéer och växa snabbare än på många andra arbetsplatser. Vi tror nämligen att rätt personlighet, rätt energi och rätt inställning slår allt annat i längden. Hos Professionals Nord är beslutsvägarna korta och möjligheten till att påverka, bidra och förändra är stor.
Du erbjuds:
Som kundansvarig hos oss får du ett jobb som är både utvecklande och riktigt roligt, särskilt om du trivs i sociala sammanhang och gillar att träffa nya människor varje dag. Rollen passar dig som vill bygga relationer, vara ute på kundmöten, dricka kaffe med företag i Norrbotten och skapa affärer som betyder något.
Du får en stabil grundlön kombinerad med en stark provisionsmodell, där du själv påverkar hur mycket du tjänar. För rätt person finns det stora möjligheter att tjäna riktigt bra, utan lönetak.
Du blir en del av en arbetsplats som erbjuder både utveckling och generösa förmåner. Vi arbetar exempelvis kortare dagar under sommaren, har sex veckors semester och erbjuder friskvård på arbetstid. Naturligtvis har vi kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar som skapar trygghet i anställningen.
Som kundansvarig hos Professionals Nord får du en varierad och social vardag där du bygger relationer med företag i Norrbotten och hjälper dem att lösa sina kompetensbehov. Rollen handlar om att skapa kontakt med nya företag, boka möten, förstå deras utmaningar och ta fram lösningar som verkligen hjälper dem att växa.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Prospektering - att leta upp och välja ut företag vi vill samarbeta med
• Kalla samtal - att ringa och presentera oss för nya företag på ett proffsigt och trevligt sätt
• Kundmöten - där du träffar företag, lär känna deras behov och bygger relationer
• Försäljning av våra tjänster - där du matchar rätt lösning till rätt kund på ett långsiktigt sätt
Du jobbar tätt tillsammans med våra konsultchefer och lär dig löpande hur du driver affärer från första samtal till färdigt samarbete. Varje dag möter du nya människor, och ditt arbete gör konkret skillnad för företag, kandidater och hela Norrbotten.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är social, framåt och gillar att prata med nya människor. Du har lätt för att skapa förtroende och får andra att trivas när de träffar dig. Du behöver inte ha jobbat med sälj tidigare, men du är nyfiken på att prova. I rollen får du ringa företag, boka möten och bygga relationer - och vi lär dig hur man gör på ett bra och tryggt sätt. Du har ett starkt eget driv och är i en fas där du vill satsa på din karriär och inte är rädd för att lägga in den tid och det engagemang som krävs för att bli riktigt bra
Du trivs i ett högt tempo, gillar att jobba mot tydliga mål och tycker om känslan av att se resultatet av ditt arbete. Du vågar ta initiativ, testar gärna nytt och är beredd att lägga in det engagemang som krävs för att lyckas. Du är nyfiken på hur företag fungerar och vill förstå vad de behöver för att lyckas.
Körkort och flytande svenska är krav för tjänsten.
Självklart känner du igen dig i våra värdeord: FRAMGÅNG, SNÄLL, LYCKA.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Norrbotten
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Elin Rubin
