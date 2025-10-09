Social assistent sökes till 15-årig tjej i Mölndal!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en glad 15-årig tjej som bor i Mölndal, nära travbanan. Jag har assistans på grund av Retts syndrom, vilket innebär att jag har nedsatt motorik och kognitiv förmåga. Ditt jobb hos mig handlar till stor del om att stötta mig i mina dagliga rutiner - som förflyttningar, träning och personlig hygien.
Eftersom jag inte pratar med ord använder jag bilder och dator som stöd i kommunikationen. Förutom det som hör vardagen till kommer vi förstås också att göra mycket roligt tillsammans - kanske måla, baka, lyssna på musik eller leka med min undulat.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, social och trivs med att arbeta med barn och ungdomar. Kanske har du tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg - men det viktigaste är att du har ett genuint intresse och vilja att lära.
Har du erfarenhet av medicinska hjälpmedel som PEG och hostmaskin är det ett plus, men ingen krav - du får utbildning och stöd för att känna dig trygg i rollen.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Arbetstiderna är vanligtvis mellan kl. 16-21 på vardagar och helger, och under helger kan även dagpass förekomma.
Vi planerar schemat tillsammans och ser till att du får dina pass med god framförhållning.
Tillträde: Omgående - vi ser fram emot att träffa dig så snart som möjligt!
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan redan idag, vi gör löpande urval!
Annonsens ref.nr: 2075
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9549310