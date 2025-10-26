SO-lärare till Snitz resursskola åk 7 - 9
Snitz grundskola ligger vid Telefonplan i Hägersten. På skolan går ca 100 elever i åk 7-9. Snitz Skolor riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd.
På Snitz Grundskola i Stockholm går 100 elever fördelade på årskurs 7-9. Snitz Grundskola bedriver en NPF-samordnad verksamhet som riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett uttalat behov av särskilt stöd. All undervisning sker i särskild undervisningsgrupp med färre elever och hög pedagogtäthet. Skolan ligger i nyrenoverade lokaler vid Telefonplan.
Vi söker
Vi söker dig som är en erfaren lärare i SO-ämnena och som vill vara en del av en verksamhet som brinner för elevers lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Du är genuint intresserad av att upptäcka elevers unika styrkor och utmaningar. Du är trygg i din förmåga att hitta lösningar som passar bäst för varje enskild elev genom bemötande och anpassning av undervisningen.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ett välfungerande samarbete med både elever, vårdnadshavare och med kollegor som på ett eller annat sätt samverkar kring elevernas hälsa och kunskapsutveckling. Du förstår vikten av att bygga ett solitt förtroendekapital i rollen som mentor där en god relation är viktig för alla elever men direkt avgörande för en del.
Vi söker dig som vill utmanas i din profession och utveckla din undervisning på en skola där du behöver använda såväl hjärna som hjärta för att nå framgång. Du bör ha lång erfarenhet men det är inte avgörande då även rätt kompetens, inställning och nyfikenhet är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mycket meriterande är om du tidigare undervisat elever med NPF och om du är behörig i religion och geografi.
Om uppdraget
Uppdraget är en SO-lärartjänst med ferieavtal tillsvidare på 100 %. Mentorskap ingår för en klass med ca 12 elever tillsammans med en kollega. Du kommer att ingå ett arbetslag där du blir en viktig del i att utveckla verksamheten framåt. Du kommer att undervisa i samtliga SO-ämnen.
Det här blir du en del av
På Snitz Grundskola möts du av glädje, vänlighet och kreativitet. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vi är inte bara en mötesplats för lärande och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-11-22. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med 6 månaders provanställning och tillträde så snart som möjligt eller vid årsskiftet. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor AnnSofi Rydholm på annsofi.rydholm@vittra.se
alt på tel 070-556 26 24.
