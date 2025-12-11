SO Lärare åk 7-9 till Stavsborgsskolan (vikariat), Nacka kommun

Är du en flexibel, tydlig och relationsskapande person? Vill du undervisa i samhällsorienterande ämnen och samtidigt vara en trygg mentor för elever i åk 7? Söker du en modern skola med engagerade kollegor, fina elever och möjlighet att påverka undervisningen? Då är Stavsborgsskolan platsen för dig!
Vi söker en vikarierande SO-lärare på heltid med start januari till juni 2026. Sök tjänsten idag!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare i SO undervisar du elever i årskurs 7-9. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår även mentorskap för en klass i åk 7. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du tillhör team 7 bestående av en blandning av ämneslärare. Du samarbetar nära dina ämneskollegor. Ni har avsatt ämnestid en gång i veckan samt samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Det finns utrymme att påverka och utveckla undervisningen utifrån intresse, kunskap, erfarenhet och kreativitet.
Din erfarenhet
För denna tjänst är det önskvärt att du har:
• lärarlegitimation med ämnesbehörighet inom SO- ämnena för årskurs 7-9 eller utbildning inom samhällskunskap, exempelvis högskolekurser/kandidatprogram inom statsvetenskap, historia, geografi, religion eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
• erfarenhet av att undervisa på högstadiet
• erfarenhet av arbete inom skola
• erfarenhet av mentorskap
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det här du?
För att lyckas som lärare hos oss behöver du ha förmågan att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och möter människor med respekt och engagemang.
Du är flexibel och har lätt för att hantera oförutsedda situationer och problem, samtidigt som du anpassar dig lätt efter ändrade omständigheter. Du har helhetssyn och ser skolans verksamhet som en helhet där du bidrar till trygghet och ordning även utanför klassrummet. Du är tydlig i din kommunikation och skapar förutsättningar för lärande genom att klargöra förväntningar kring undervisning, prov och bedömning. Din tydlighet gör att elever och vårdnadshavare känner sig informerade och trygga.
Dessutom har du förmågan att planera, genomföra och följa upp din undervisning självständigt. Din struktur gör att genomgångar, arbetsuppgifter och lärmoment är välplanerade för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vi erbjuder
Stavsborgsskolan är en nybyggd attraktiv F-9 skola som är byggd för framtiden. Skolan ligger i Älta med goda kommunikationer till Slussen, Nacka och Värmdö. Vi har moderna lokaler, stora skolgårdar och ett härligt naturvackert läge med nära till hav, sjöar och skog. Här arbetar idag cirka 70 personer. Arbetsplatsen kännetecknas av drivkraft, bra kamratskap och ett gott samarbete. Som lärare hos oss erbjuder vi dig en lugn och trygg miljö, med fina elever och ett fint kollegium där vi är omtänksamma och ställer upp för varandra. Vi ställer höga krav på våra medarbetare att vara kompetenta, motiverade och stolta. Vi är en mobilfri skola. Läs mer om oss här.
Vidare erbjuder vi god tillgång till parkering samt en väldigt god pedagogisk lunch till subventionerat pris. Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start 12 januari till 12 juni.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor, Pär Angerfelt på par.angerfelt@nacka.se
eller +46704318810
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-12-19!
I rekryteringen har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast ifrån ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
