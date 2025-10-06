Snöskottare med annan huvudsaklig sysselsättning 50%
2025-10-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% som exempelvis studier eller annat arbete och vill utöka kassan i vinter? Är du intresserad av att arbeta som fastighetsskötare i utemiljö med att skotta snö och liknande? Har du ett B-körkort (manuell)? Då har vi ditt nästa extraarbete! Till vår kund söker vi nu efter pålitliga och tillmötesgående medarbetare för att stötta upp verksamheten när behovet uppstår.
Extraarbetet kommer att vara till största del på helger eller mornar och efter behov beroende på väder. Det är därför av största vikt att du är flexibel och lättillgänglig då vädret bestämmer och styr över behovet. Detta medför även att arbete på röda dagar (exempelvis över jul och nyår) kommer att förekomma. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så passa på att söka redan idag!
Ansvarsområden
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt såväl som i lag med andra. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Hoppas att vi ses!KvalifikationerKravprofil för detta jobb
• B-körkort (manuell)
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
• Noggrann
• Tillmötesgående
• Kunna skotta snö 3-4hOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9543348