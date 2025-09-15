Snöskottare
Belmont Sweden AB / Renhållningsjobb / Göteborg Visa alla renhållningsjobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Sweden AB i Göteborg
Vi söker snöskottare för handskottning i Göteborg under vintersäsongen 2025/2026 (15 oktober-15 april).
Om jobbet:
Som handskottare utför du snöskottning för hand på gångvägar, entréer, trappor, innergårdar och andra ytor där maskiner inte kan användas. Arbetet inkluderar även sandning och halkbekämpning.
Du kommer arbeta i ett team med 2 personer där ni tar er runt ert område med bil och följer en karta med er rutt.
Tjänsten är fysisk och kräver god uthållighet. Arbetet sker ofta under varierande väderförhållanden och kan innebära tidiga morgnar, kvällar, nätter och helger.
Tjänsten är en behovsanställning där du har jour mellan 15 okt - 15 april vilket innebär att du måste vara tillgänglig för arbete under denna period och kunna infinna dig på plats med en timmes varsel. Då arbetet är väderberoende krävs det att du har ett flexibelt schema och är beredd att ta på dig pass med kort varsel.
Det finns väldigt goda möjligheter att behålla jobbet vintrarna framöver.
Lön: Fast timlön.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Fullt tillgänglig för arbetspass mellan 15 okt - 15 april (24/7 jour)
B körkort och tillgång till egen bil
Du måste kunna infinna dig med en timmes varsel i Frölunda
Kunna svenska eller engelska flytande
Kunna läsa och följa kartor
Har god fysik och gillar att arbeta utomhus
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av snöskottning/snöröjning
Erfarenhet av att köra maskiner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: info@belmont.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snö". Arbetsgivare Belmont Sweden AB
(org.nr 559500-1800) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9507704